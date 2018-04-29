ANKARA:
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29 Nisan 2018 Pazar 13:50

Başkent’te en ucuz pide bu yılda Halk Ekmek’ten

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ramazan pidesine zam yapmayacaklarını açıkladı.

Başkent'te en ucuz pide bu yılda Halk Ekmek'ten
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ramazan pidesine zam yapmayacaklarını açıkladı.

Başkan Tuna, merakla beklenen Ramazan pidesi fiyatı konusunda Başkentlileri sevindiren bir karara imza attı. Tuna, Halk Ekmek tarafından üretilen Ramazan pidesine zam yapmayacaklarını açıklayarak, ’’Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da el değmeden üretilen 250 gramlık pidelerimizin fiyatı 70 kuruş olacak. Bu yıl da fiyatları değiştirmedik, Ramazan pidemizi herkes yesin diye zam yapmadık’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk defa el değmeden üretimi gerçekleştirilen Halk pideyi Başkentlilerin beğenerek tükettiğini belirten Tuna, ’’Ramazan ayı boyunca ucuz ama doğal Halk pidemizi katkısız un, yumurta ve susamdan üretiyoruz. Her zaman olduğu gibi el değmeden ürettiğimiz pidemizi özel ambalajında satışa sunacağız’’ diye konuştu.

Tuna, Halk pidenin 250 gram olacağını ve her vatandaşın alabilmesi için 70 kuruştan satılacağını ifade ederek, Ramazan ayının ilk günü itibariyle raflarda yerini alacak pideyi Ramazan ayı boyunca üreteceklerini ve üretim kapasitesinin tüm ihtiyaçları karşılamaya yetecek şekilde artırıldığını açıkladı.

Dikdörtgen şekliyle Başkentlilerin tercihi olan Halk pide, Ramazan ayının ilk gününden itibaren 438 Halk Ekmek büfesi ve satış mağazalarında satışa sunulacak.
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