ANKARA:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:50

Başkent’te korkutan yangın

Ankara’da bir dershanenin çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın paniğe sebep oldu.

Başkent'te korkutan yangın
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Ankara’da bir dershanenin çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın paniğe sebep oldu.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Konur 2 Sokak 53 numaralı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, müdahale eden itfaiye ve polis ekipleri binayı tahliye etti.

Olaya tanık olan Bülent Kabasakal, "Binada benim iş yerim var. Bir anda duman sardı içeriyi. İçeride insanlar var, dershanemiz var, dershanede öğrencilerimiz var. Onları tahliye ettik. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Çatıda neden çıktığı belli olmayan bir yangın oldu" dedi.

Kabasakal, yangının çıktığı çatının, dershanenin terası olduğunu kaydetti.

Havadan da görüntülenen yangına müdahale sürüyor.
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