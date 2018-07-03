ANKARA:
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03 Temmuz 2018 Salı 11:20

Başkent’te yenileme çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay’daki İzmir-1 Caddesi’ni alt ve üst yapısıyla baştan sona yeniliyor.

Başkent'te yenileme çalışmaları devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay’daki İzmir-1 Caddesi’ni alt ve üst yapısıyla baştan sona yeniliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in merkezi ve en işlek yaya caddelerinden biri olan Kızılay’daki İzmir-1 Caddesi’ni, alt ve üst yapısıyla baştan sona yeniliyor. Başkent’in dört bir tarafında ulaşımdan kentsel dönüşüme, alt ve üst yapıdan kültürel ve sosyal çalışmalara kadar pek çok hizmeti aynı anda yürüten Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın talimatlarıyla yepyeni boyutlarda büyük bir ivmeyle çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi, toplam 260 metre uzunluğunda ve yer yer 20 metreyi bulan genişlikteki caddenin alt yapısını, aydınlatmalarını, zeminini, peyzaj donanımlarını, oturma gruplarını ve havuzlarını yeniliyor.

İzmir-1 Caddesi’nin düzenleme ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk etapta hasarlı ve kötü durumda olan mevcut zemin kaplamalarını kaldırdı. Öncelikli olarak elektrik, telekomünikasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz, aydınlatmaya yönelik altyapı hatlarını yenilenerek bakım-onarımlarını gerçekleştiren ekipler, bölge esnafını mağdur etmemeye özen gösteriyor. Zemin imalatlarında granit ve bazalt grubu doğal taşlar kullanılırken, Anadolu kilim motifli taşlar tek tek yerleştirildi. İmalatın yaklaşık 3 bin 100 metrekaresini tamamlayan ekipler kalan bin 100 metrekarelik alandaki çalışmaları da bir ay içinde tamamlamayı planlıyor.

Başkentliler son dönemdeki gerek peyzaj gerekse alt yapı çalışmaları ile daha da güzelleşen cadde ve sokakların çehresinin değişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, daha sosyal bir yaşam, kaliteli ve güvenli bir ortamda vakit geçirmenin keyifli olduğunu ifade ediyor. Vatandaşlar kadar İzmir-1 Caddesi’ndeki değişimden bölge esnafı da olumlu yönde etkilenirken, alışveriş, dinlenme ve buluşma noktası olarak bilinen caddede yenileme çalışmalarının ardından hareketlilik gözle görülür şekilde artmaya devam ediyor.
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