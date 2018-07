Belediye sokak köpeğinin hayatını kurtardı

Sokak hayvanlarına karşı her zaman duyarlı olan Altındağ Belediyesi, bir sokak köpeğinin hayatını kurtardı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız...

Sokak hayvanlarına karşı her zaman duyarlı olan Altındağ Belediyesi, bir sokak köpeğinin hayatını kurtardı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek’’ dedi.

Sokak hayvanlarına karşı her zaman duyarlı ve merhametli olan Altındağ Belediyesi, yardım elini uzattığı sokak köpeğinin hayatını kurtardı. Karacaören Mahalle Muhtarı Songül Akbaş’ın bildirmesi üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kafasından ağır biçimde yaralanan sokak köpeğine anında müdahale etti. Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, tedavi edilip bakımları yapıldıktan sonra tekrar alındığı yere bırakıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Çınar, ’’Köpeğimiz Karacaören Mahallesi’nde genellikle muhtarlık çevresinde yaşayan, bakımları yapılan, tarafımızca aşıları yapılıp kısırlaştırıldıktan sonra kulak küpesi ile numaralanmış bir sokak köpeği. Başından ciddi bir biçimde yaralanmıştı. Muhtarımız bize konu ile ilgili bilgi verdi. Köpeği hemen bulunduğu yerden alıp kafasına dikiş attık ve gereken tüm tedavilerini yaptık. Tedavisi tamamlandıktan sonra da aldığımız yere geri bıraktık. Köpeğimiz şu anda sağlıklı bir biçimde hayatına devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen ihbarların hayat kurtarabilecek kadar önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Çınar, vatandaşların olumlu işbirliğinin çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda duyarlılık beklediklerini vurguladı.

’’Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek’’

Hayvanları sevmenin ve onlara merhamet etmenin dinimiz için de çok önemli olduğunu her fırsatta vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise, kendileri için her canın çok kıymetli olduğunu söyledi. Altındağ’da doğaya ve hayvanlara sevgi dolu yaklaşan bir nesil yetiştiğini söyleyen Tiryaki, ’’Sokak hayvanlarımızda türlü sıkıntılar çekiyor. Onlar da can taşıyor. Altın kalpli Altındağlı kardeşlerim sokaktaki canlılardan da merhametini esirgemeyecektir. Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek’’ şeklinde konuştu.