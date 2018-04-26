'BELMEK El Emeği Göz Nuru Yılsonu Sergisi' açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarını (BELMEK) bir yıllık eğitimin ardından başarıyla bitiren kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri eserler, Altınpark ANFA-A Salonu’nda sergilenecek. BELMEK ürünlerinden oluşan sergi, 27 Nisan Cuma günü saat 10.00’da açılacak. Sergi, 6 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

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