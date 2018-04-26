ANKARA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 14:24

"BELMEK El Emeği Göz Nuru Yılsonu Sergisi" açılıyor

BELMEK kurslarını bitiren kursiyerlerin ürettikleri eserler sergilenecek.

'BELMEK El Emeği Göz Nuru Yılsonu Sergisi' açılıyor
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BELMEK kurslarını bitiren kursiyerlerin ürettikleri eserler sergilenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarını (BELMEK) bir yıllık eğitimin ardından başarıyla bitiren kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri eserler, Altınpark ANFA-A Salonu’nda sergilenecek. BELMEK ürünlerinden oluşan sergi, 27 Nisan Cuma günü saat 10.00’da açılacak. Sergi, 6 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.
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