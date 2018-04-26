BELMEK kurslarını bitiren kursiyerlerin ürettikleri eserler sergilenecek.Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarını (BELMEK) bir yıllık eğitimin ardından başarıyla bitiren kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri eserler, Altınpark ANFA-A Salonu’nda sergilenecek. BELMEK ürünlerinden oluşan sergi, 27 Nisan Cuma günü saat 10.00’da açılacak. Sergi, 6 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.
"BELMEK El Emeği Göz Nuru Yılsonu Sergisi" açılıyor
BELMEK kurslarını bitiren kursiyerlerin ürettikleri eserler sergilenecek.