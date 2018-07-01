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01 Temmuz 2018 Pazar 11:28

BELMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarının (BELMEK) Çankaya bölgesi kursiyerleri, el emeği göz nuru eserlerini Başkentlilerin beğenisine sundu.Kursiyerlerin bir yıllık eğitimin ardından ürettikleri eserler,...

BELMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunuldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarının (BELMEK) Çankaya bölgesi kursiyerleri, el emeği göz nuru eserlerini Başkentlilerin beğenisine sundu.

Kursiyerlerin bir yıllık eğitimin ardından ürettikleri eserler, Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde görücüye çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir’in açılışını yaptığı sergiye, Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, BELMEK’lerin birçok kursiyeri meslek sahibi yaptığına ve birçok şehirde örnek model olarak gösterildiğine dikkat çekti. Yılmaz, BELMEK kursiyerlerinin yapmış olduğu çalışmaların Türkiye’nin pek çok iline örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Bizlerden bu modeli nasıl yaptığımız, nasıl işletmeyi yürüttüğümüze dair bilgi isteniyor. Gurur verici bir başarı bu gerçekten. Hepinizin eline ve yüreğine sağlık” diye konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Sevda Korkmaz, “İçeri girdiğim anda bütün ürünlere hayran kaldım. Satış yapılmadığını öğrendim. Sipariş vererek ürünler temin ediliyormuş, sipariş vermeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Meryem Ada ise, “Büyük emeklerle hazırlanmış harika bir sergi olmuş. Bu kurslara ben de katılmak istiyorum. Yetkililerle görüşeceğim” dedi.

Sergide çini, mozaik, el nakışı ve seramik olmak üzere dört branşta eserler sergilenirken, sergiyi gezen Başkentliler de eserleri dikkatle inceleyerek bilgi aldı. Türk el sanatlarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapan BELMEK sergisi, 7 Temmuz Cumartesi gününe kadar açık kalacak.
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