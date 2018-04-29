BELMEK’te eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği "El Emeği Göz Nuru Yılsonu Sergisi" açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarını (BELMEK) başarıyla bitiren kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı Altınpark’ta gerçekleştirildi.

BELMEK’te eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği "El Emeği Göz Nuru Yılsonu Sergisi" Başkentlilerin beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, BELMEK’lerin önemine vurgu yaparak, 66 kurs merkezinde 365 usta öğreticiyle Başkentli hanımlara farklı branşlarda kurslar verildiğini söyledi. Yıl sonu sergisini gezen ve hanımlardan ürettikleri ürünler hakkında bilgi alan Balcı, “BELMEK’leri bir okul ve hatta bir ekol olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin en büyük yetişkin eğitim merkezi durumundaki BELMEK’ler birçok vilayetteki kurslara da örnek oldu. Bu kurslar sayesinde kursiyerlerimiz hem yeteneklerini geliştirdi hem de meslek sahibi oldu" diye konuştu.

Sergide ebru sanatı, tezhip-hat ve turistik el sanatlarından oluşan 31 ayrı branşta birbirinden değerli ürünler sergileniyor. Sevilay Bahadır, BELMEK yıl sonu sergisini gezerek, "İçeri girdiğim anda kadınlarımız ne kadar marifetliymişler dedim. Patchwork ve mefruşat alanını çok seviyorum. BELMEK’lerin emeklilik dönemimizde biz kadınların pozitif enerjisini ortaya çıkardığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gün boyu sergiyi büyük bir hayranlıkla gezdiğini anlatan Leyla Adalı adlı bir başka vatandaş da, "Büyük emeklerle hazırlanmış harika bir sergi olmuş. Tek kırma, mefruşat, çini birçok alanda çalışmalar yapılmış. Ben de BELMEK kurslarına katılıp böyle güzel işler yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

BELMEK El Emeği Göz Nuru Yılsonu Sergisi 6 Mayıs tarihine kadar açık olacak.