Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Beypazarı Benim Evim Proje etkinlikleri, Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.Beypazarı İlçe Milli...

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Beypazarı Benim Evim Proje etkinlikleri, Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı Benim Evim Projesi ile farkındalık oluşturacak. Proje ile doğaya ve toplu yaşam alanlarına saygılı bireyler yetiştirmek, bu alanda farkındalık sağlamak, toplum hizmeti faaliyeti gerçekleştirerek öğrencilerde sorumluluk bilincini oluşturmak, perçinlemek; temel değerlerimizden olan dayanışma kültürünü benimsetmek, çevre temizliğinin yapıldığı bölge başta olmak üzere çevrenin temiz tutulması fikrini gönüllere nakşetmek amaçlanıyor. Üç aşamada gerçekleştirilecek proje kapsamında 20 gündür okullarda eğitimler, sunumlar, pano çalışmaları ile farkındalık çalışması yapıldığı belirtildi. İkinci aşamada 11 Ekim Perşembe günü tüm okullar, öğrencileri ile birlikte saat 10.00’da kendi okullarının çevresinde temizlik gerçekleştirecek. Üçüncü aşamada ise 12 Ekim Cuma günü Tolunay Özaka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet İlkokulundan 300 öğrenci, ilçe protokolünün de katılımıyla Kaymakamlık önünden başlayarak Milli Egemenlik Caddesi ve İrfan Gümüşel Caddesi bitimine kadar olan alanda çevre temizliği yapacak.