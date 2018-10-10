ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:16

Beypazarı Benim Evim Projesi

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Beypazarı Benim Evim Proje etkinlikleri, Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.Beypazarı İlçe Milli...

Beypazarı Benim Evim Projesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Beypazarı Benim Evim Proje etkinlikleri, Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı Benim Evim Projesi ile farkındalık oluşturacak. Proje ile doğaya ve toplu yaşam alanlarına saygılı bireyler yetiştirmek, bu alanda farkındalık sağlamak, toplum hizmeti faaliyeti gerçekleştirerek öğrencilerde sorumluluk bilincini oluşturmak, perçinlemek; temel değerlerimizden olan dayanışma kültürünü benimsetmek, çevre temizliğinin yapıldığı bölge başta olmak üzere çevrenin temiz tutulması fikrini gönüllere nakşetmek amaçlanıyor. Üç aşamada gerçekleştirilecek proje kapsamında 20 gündür okullarda eğitimler, sunumlar, pano çalışmaları ile farkındalık çalışması yapıldığı belirtildi. İkinci aşamada 11 Ekim Perşembe günü tüm okullar, öğrencileri ile birlikte saat 10.00’da kendi okullarının çevresinde temizlik gerçekleştirecek. Üçüncü aşamada ise 12 Ekim Cuma günü Tolunay Özaka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet İlkokulundan 300 öğrenci, ilçe protokolünün de katılımıyla Kaymakamlık önünden başlayarak Milli Egemenlik Caddesi ve İrfan Gümüşel Caddesi bitimine kadar olan alanda çevre temizliği yapacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku