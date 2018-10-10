Beypazarılı esnaflar '40. Yıl Onur Gecesi'nde buluştu

Meslekte 40 yılını aşan Beypazarı esnafları, ’Meslekte 40 Yıl Onur Gecesi’ ödül töreninde bir araya geldi.Beypazarı Belediyesi, Bakkallar ve Bayiler, Şoförler ve Otomobilciler, Ticaret Odası, Berberler ve Kuaförler, Demirciler ve Sobacılar...

Meslekte 40 yılını aşan Beypazarı esnafları, ’Meslekte 40 Yıl Onur Gecesi’ ödül töreninde bir araya geldi.

Beypazarı Belediyesi, Bakkallar ve Bayiler, Şoförler ve Otomobilciler, Ticaret Odası, Berberler ve Kuaförler, Demirciler ve Sobacılar ve Terziler Odasının katkılarıyla düzenlenen ’Meslekte 40 Yıl Onur Gecesi’ ödül törenine Ankara Milletvekilleri Barış Aydın, Hacı Turan, Nevzat Ceylan, TOBB Sayman Üyesi Faik Yavuz, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, ESDER Başkanı Mahmut Çelikus, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları yönetim kurulu üyeleri ve duayen esnaflar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve esnaf duasının okunmasıyla başlayan etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Sanat Müziği Orkestrası’nın mini konseri ve geleneksel Beypazarı düğün takım yemeği ikramıyla devam etti.

Yıllardır Beypazarı’nda esnaflık yapmış, hem ekonomik hem kültürel olarak ilçeye zenginlik katmış meslek duayenleri, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, mesleğe nasıl başladıkları, meslekleriyle ilgili güzellikleri ve zorlukları anlattı. Etkinliğe katılan yaşlı esnaflar, yıllardır görüşemediği dostlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Böyle bir ortamda bulunmaktan ve bu ortamın yaratılmasında emeği geçen herkese minnettar olduklarını söyleyen duayen esnaflar, bu tür etkinliklerin Ahilik kültürünün yaşatılması adına güzel bir organizasyon olduğunu belirtti. Beypazarı’nda esnaflık yapmış ve ebediyete uğurlanmış büyük ustaların fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterimi sırasında ise duygusal anlar yaşandı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Atamız Selçuklu ve Osmanlı’dan miras, tarihi İpekyolu ticaret güzergahında olan ilçemiz Beypazarı, bilindiği üzere tarihteki Beyler Pazarı adıyla ülkemizin Ahilik ve ticaret kültürüne ışık tutmuştur. Beyler Pazarı’nda tüccarlar, Türk örf ve adetlerine bağlı ahlaklı alışverişi kendisine düstur edinmiş ve bu adetini yeni nesillere aktarmıştır. Bizler de ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşları ile birlikte halen hayatta olup ticareti yeni nesillere devretmiş kıymetli emektar büyüklerimizle bir arada olmak, geçmişi yad etmek, geleneklerimize göre ikramda bulunup emeklerini karşılamasa bile ’Meslekte 40 Yıl’ onur gecesi etkinliğimizde birlikte olmaktan son derece mutluyum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Buluşmamızın ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum’’ dedi.

Genel itibariyle esnaflığın dostluk, kardeşlik, dürüstlük ve temiz ahlak olduğunun vurgusu yapılan etkinlik, prtokol üyelerinin 40 yılını doldurmuş esnaflara plaket ve onur belgelerini taktim etmesiyle son buldu.