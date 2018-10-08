'Bir Sanat Merkezinin Günlüğü' sergisi

Çankaya Belediyesi, 20. yılında “Bir Sanat Merkezinin Günlüğü” adlı sergi ile Ankaralıları, su deposundan sanat merkezine dönüşen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin tarihi yolculuğuna hazırlanıyor.

Tarihi belleğe sahip çıkmak adına Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin serüvenini 1926’lardan başlayarak tanıklarıyla konuşan, süreci en ince detayına kadar aktaran bir araştırma sergisi niteliğinde olan sergi, 13 Ekim’den 10 Kasım tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gezilebilecek. Bir dönem Çankaya, Yıldız, Orta Ayrancı, Küçükesat, Güvenevler mahallelerine su sağlarken 20 yıldır Ankara’ya sanat merkezi olarak hizmet veren yapının tarihi yolculuğu belgesel olarak da kaydedildi.

1998 yılında dönemin Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen tarafından yapılan ve yine dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen merkez için Doğan Taşdelen duygularını şu şekilde aktardı:

“Bir insanın yaptığı her şey güzeldir. Bir babanın evladına bakışı gibi, her önünden geçtiğimde o hazzı, o güzelliği, o sevgiyi tadarım. Burası eskiden su deposu olan bir yerdi. Su depoları kaldırılınca, işlevini yitirince parsel haline geldi. Biz de o zaman Ana Kent’ten burayı satın aldık. Bir parseli bizimdi diğer parseli de satın aldık ve su deposu yıkıldı ve kültür merkezini yaptık. Biz o zaman tabii Çankaya Belediyesinin ekonomik anlamdaki durumunu ya da ekonomiyi düşünmedik. Halkın direk geleceğini düşündük."

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yıllar önce merkezin açılışını gerçekleştiren babası Doğan Taşdelen’e ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yirmi yıllık gururu, yirmi yıllık duyuşla el ele vererek, daha nice yirmi yıllarda bize gelecek ve biz de nice yirmi yıllarda sanata gideceğiz. Sanatı takvimlendirmeyi bilen toplumlar, eninde sonunda hayatın estetik yorumlanışı aracılığı ile göğü kendi rengine boyayacaklardır” ifadelerinde bulundu.