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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:54

Büro Memur-Sen-Bosna Hersek Kamu Çalışanları Sendikası ile İstanbul’da bir araya geldi

Büro Memurları Sendikası Büro Memur-Sen’ in daveti üzerine Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Kamu Çalışanları Sendikası heyeti ile Türkiye ve Bosna Hersek’teki sendika deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için iki sendika yöneticileri İstanbul’da bir araya geldi.

Büro Memur-Sen-Bosna Hersek Kamu Çalışanları Sendikası ile İstanbul'da bir araya geldi
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Büro Memurları Sendikası Büro Memur-Sen’ in daveti üzerine Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Kamu Çalışanları Sendikası heyeti ile Türkiye ve Bosna Hersek’teki sendika deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için iki sendika yöneticileri İstanbul’da bir araya geldi.

İki sendika yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda ilk olarak sendikaların hazırladığı sine vizyon gösterisi yapıldı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Aliya İzzetbegoviç’i anarak başladığı konuşmasında, batının hiçbir zaman uygar olmadığını, bu günkü refahını, devam edegelen sömürgeciliğini, döktüğü kanı, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kurduğunu belirterek konuşmasında, kapitalizm ve emperyalizm gibi memur, işçi, köylüyü dinlemeden sömüren düzene karşı sendikaların bir araya gelerek küresel dünyada ortak mücadele vermenin önemine anlattı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz’ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Bosna Hersek Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Samir Kurtovic Türkiye’nin yapmış olduğu davet için teşekkür ettiklerini belirterek, "Türkiye’ye davet edildiğimizden dolayı çok mutluyuz. Ülkemizdeki sendikacılık ile Türkiye’deki sendikacılığı karşılaştırmamız ve eksikliklerimizin giderilmesi için büyük bir fırsat. Ayrıca dost ülke olan Türkiye’yi daha yakından görmek, İstanbul’un sokaklarında gezmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Kendim ve heyetim adına Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz başta olmak üzere tüm heyete teşekkür ederim” dedi.

Genel başkanların konuşmasından sonra Bosna Hersek’lı sendikanın genel başkan yardımcıları bağlı oldukları kurumların yapısını ve nasıl çalıştıklarını sırası ile anlatarak deneyimlerini paylaştılar. Daha sonra Büro Memur-Sen heyeti ise Türkiye’de sendikacılığın önemine ve geçmişine değindikten sonra bağlı oldukları kurumun işleyişini ve karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Karşılıklı kurumlar ve sendikal faaliyetler hakkında yapılan bilgilendirmeler sonucunda gerçekleşen soru-cevap bölümü ile program sona erdi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve Bosna Hersek Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Samir Kurtovic toplantı öncesi ilk olarak Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Temel Karadeniz’i daha sonra İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya’yı ziyaret etti. Program sonrasında Büro Memur-Sen hayeti konuk heyete İstanbul’da tarihi ve turistlik bölgeleri gezdirdi.
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