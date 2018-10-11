Büyükelçi eşlerinden Altınköy’e ziyaret

Altınköy Açık Hava Müzesi, kapılarını büyükelçi eşlerine açtı. Ankara’ya gelen yabancı heyetlerin gözdesi olan Altınköy’ü 12 ülkenin büyükelçilerinin eşleri ziyaret etti.

Azerbaycan, Afganistan, Irak, Pakistan, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Singapur, Malezya, Filistin, Brunei ve Avustralya büyükelçilerinin eşleri, Altınköy’de kahvaltı yaptı. Misafir first ladylere eşlik eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin eşi Saadet Tiryaki, kahvaltı sırasında misafirlerine Altınköy hakkında bilgi verdi. Saadet Tiryaki ve büyükelçi eşleri, daha sonra eşsiz Altınköy manzarasına karşı Türk kahvesi içti. Altınköy’ü gezmek için Döngeller Konağı’ndan ayrılan heyet, soluğu köy meydanında aldı. Heyet üyeleri, dumanı üstünde tüten köy ekmeğinin yapıldığı taş fırını da görme fırsatı buldu. Burada ağızları sulandıran köy ekmeğinden alan büyükelçi eşleri, bölgedeki yel değirmenine adeta hayran kaldı. First ladyler, son olarak Altınköy’de unutulmaya yüz tutan sanatların yaşatıldığı atölyeleri gezerek, el emeği göz nuru ürünlerden satın aldı. Gruba gezinin sonuna doğru katılan Başkan Tiryaki ise, misafirlerle kısa bir süre sohbet etti. Başkan Tiryaki, hanımların ricasını kırmayarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.