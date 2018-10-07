ANKARA:
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07 Ekim 2018 Pazar 10:27

Büyükşehir cenaze araç filosu büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ALO 188 Cenaze Nakil Araç Filosuna, 8 yeni araç daha katıldı.Büyükşehir tarafından cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli yapılması amacıyla satın alınan 8 yeni cenaze nakil aracı dualarla hizmete girdi....

Büyükşehir cenaze araç filosu büyüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ALO 188 Cenaze Nakil Araç Filosuna, 8 yeni araç daha katıldı.

Büyükşehir tarafından cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli yapılması amacıyla satın alınan 8 yeni cenaze nakil aracı dualarla hizmete girdi. Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan araçlar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en zor günlerinde yanında olmak ve cenaze hizmetlerini konforlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için araç filomuza 8 tane cenaze nakil aracı daha katmış bulunuyoruz. Bundan böyle Ankaralıların acılı günlerinde daha hızlı bir şekilde yanlarında yer alacağız" dedi.

Yeni cenaze nakil araçlarının aynı anda 4 cenaze taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirten Eraslanoğlu, şöyle konuştu:

“Her birinde özel klima bulunan araçların içinde 5 kişilik yolcu koltuğu bulunuyor. Araçlardan 4 tanesini de şehirlerarası cenaze naklinde kullanacağız.”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi ’Alo 188’ aracılığıyla şehir içi ve şehir dışına cenaze naklini, 7 gün 24 saat kesintisiz ve ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.
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