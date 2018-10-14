Çağdaş Sanatlar Merkezi 20 yaşında

1998 yılında bir su deposu iken sanat merkezine dönüştürülen Çağdaş Sanatlar Merkezi, 20’nci yaşını kutluyor.

1998 yılında Doğan Taşdelen’in Çankaya Belediye Başkanı olduğu dönemde bir su deposundan sanat merkezine dönüşen Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) 20’nci yaşına girdi. ÇSM’de gerçekleştirilen 20’nci yaş etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankara’nın başkent oluşunun 95. yılında, bir bozkır kasabasından Cumhuriyet yaratan, bizi var eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Ankara’nın kültür, sanat ve sosyal alanda geride bırakılması için çalışanlara inat Ankara’ya sahip çıkacaklarını, Atatürk’e layık olmaya devam edeceklerini söyleyen Taşdelen, “ÇSM bir yıl içinde on binlerce Ankaralının sanat ihtiyacını karşılıyor. Eskişehir yolunda inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’ni uluslararası standartlarla seneye kullanıma açtığımızda başka bir ihtiyacı daha karşılayabileceğiz. Dilerim biz de onun 20’nci yılını kutlarız” diye konuştu.

Törende hazır bulunan babası Doğan Taşdelen’in sanat merkezini açma dönemindeki heyecanlarını hatırladığını kaydeden Taşdelen, şunları kaydetti:

“Babama huzurlarınızda burayı sanat merkezine dönüştürdüğü için teşekkür ediyorum. O dönemde bırakın ÇSM gibi bir merkezi, sanat galerileri dahi yoktu. Belediyenin en kıymetli arsalarından biri ‘Cumhuriyetin temeli kültürdür’ anlayışıyla ranta kurban edilmedi, halkın hizmetine sunuldu. Biz de bu felsefeyle çalışıyor, Çankaya’nın en değerli arsalarına yurtlar, kreşler, kültür merkezleri yapıyoruz.”

Taşdelen, sanata tükürenlere inat “Her yer aydınlık olsaydı sanata gerek olmazdı” felsefesiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Serenad Bağcan konser verdi

Bir dönem Çankaya, Yıldız, Orta Ayrancı, Küçükesat, Güvenevler mahallelerine su sağlarken 20 yıldır Ankara’ya sanat merkezi olarak hizmet veren yapının tarihi yolculuğunun anlatıldığı belgeselin ardından etkinlikte konser veren sanatçı Serenad Bağcan büyük beğeni topladı. 10 Kasım’a kadar gezilebilecek olan ve ÇSM’nin serüvenini 1926’lardan başlayarak anlatan araştırma sergisi “Bir Sanat Merkezi’nin Günlüğü”nün de açıldığı etkinlikte, ayrıca sanatçı Aydın Ayan’ın 12 Kasım’a kadar görülebilecek “45+1 Zamandizin ve Seçki” sergisi de açıldı.