Çankaya 23 Nisan’ı yine bin çocuk ile kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara’da Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu’nun konseriyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara’da Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu’nun konseriyle kutlandı. Her yıl olduğu gibi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru ve binlerce Çankayalı katıldı. Binlerce Ankaralının katıldığı kutlama töreninde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Tüm dünyada tek olan bayramınızı kutluyorum. Bugün Atatürk’ün ‘egemenlik milletindir’ dediği gündür. İşte bu, bir ulusun bir milletin en değerli varlığıdır ve ulu önderimiz bu günü sizlere armağan etmiştir” dedi.

Çocuklar için rengarenk süslenen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu bayram sevinci yaşayan binlerce çocuğun mutluluğuyla doldu taştı. Salonu dolduran binlerce çocuk ve vatandaş “Senden Daha Güzel” parçasını ellerinde bayraklarla dev ekrana yansıtılan Atatürk’ü selamlayarak söyledi.

Etkinlik Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Agora Gençlik Orkestrası ile Bin Çocuk Korosu’nun söylediği İstiklal Marşı ile başladı. Konser öncesi çocuklara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Tüm dünyada tek olan bayramınızı kutluyorum. Bugün, ulusal kurtuluş savaşımızda emperyalizme karşı bağımsızlığımızı kazandığımız gündür. TBMM’nin açılışıdır ve aynı zamanda ulusal egemenliğin ilan edildiği gündür. Bugün Atatürk’ün ‘egemenlik milletindir’ dediği gündür. İşte bu, bir ulusun bir milletin en değerli varlığıdır ve bizim ulu önderimiz bugünü sizlere armağan etmiştir. Burdan ona bin selam gönderiyoruz” diye konuştu.

"Milyonlarca insanın yüreğinden silemezler"

Çankaya’nın Mustafa Kemal’in ilçesi olduğunu vurgulayan Taşdelen, Atatürk’ün adının bazı meydanlardan, merkezlerden silindiğini hatırlatarak, “Silerek unutturacaklarını zannediyorlar, biz onların aksine adını yaşatmaya devam ediyoruz. En büyük yatırımımız olan kültür merkezimizin adını Atatürk Kültür Merkezi, en büyük parkımız Ahlatlıbel’in adını Atatürk Ahlatlıbel Parkı yaptık. Mustafa Kemal, Tekirdağ’ın ayçiçeğinde Çukurova’nın pamuğunda, Fırat’ın suyunda yani milyonlarca insanın yüreğinde var, bu ismi silemezler” dedi.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Taşdelen sözlerine şöyle devam etti:

“Çankaya’yı Mustafa Kemal’in ilçesi olarak korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün adını birlikte yaptığımız parkımızda, Zübeyde annemizin adını sosyal tesisimizde yaşatacağız. Fatih Sultan Mehmed de bizimdir, Mustafa Kemal Atatürk de, Karacaoğlan da bizimdir Pir Sultan da Bu ülkeyi ayrıştırmaya kimsenin gücü yetmez. İnancı, siyasi düşüncesi ne olursa olsun ben 1 milyon Çankayalının belediye başkanıyım, çünkü ben yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyorum.”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankaya’nın en büyük yatırım planını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, pazar yerinden Çankaya Evlerine, sosyal tesisten buz patenine, kreşlerden Çankaya evlerine bir çok yatırımın Çankaya’nın dört bir yanında yükseldiğini belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir repertuarla izleyici karşısına çıkan 17 okulun öğrencilerinden oluşan koro, “Gençlik Marşı”, “23 Nisan”, “İzmir Marşı”, “Atatürk Çocukları” gibi çeşitli marş ve şarkıları seslendirdi. Konser artık geleneksel hale gelen “Kara Sevda”, “Her Şey Güzel Olacak” ve “Senden Daha Güzel” parçalarıyla sona erdi. Salondan gelen talep üzerine çocuklar İzmir Marşı’nı bir kez daha söyledi.