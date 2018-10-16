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16 Ekim 2018 Salı 12:53

Çankaya 6. kez şampiyon

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1. Lig’de ligin bitimine 2 hafta kala Türkiye Futbol Şampiyonluğunu ilan etti.Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü...

Çankaya 6. kez şampiyon
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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1. Lig’de ligin bitimine 2 hafta kala Türkiye Futbol Şampiyonluğunu ilan etti.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) erken şampiyonluk sevinci yaşıyor. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Çankaya, 6. kez Türkiye Futbol Şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Türkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1.Lig’inin her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük favorisi Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 6. şampiyonluğuna ulaştı. En yakın rakibiyle arasında 6 puan bulunan Çankaya GESK, 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Son maçında Osmanlı Görme Engelliler Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup eden Çankaya GESK, bu galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Son iki maçını, Türkiye Görme Engelliler Derneği (TÜRGED) ve Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü ile yapacak olan Çankaya Belediyesi, şampiyonluk kupasını son maçının ardından kaldıracak.
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