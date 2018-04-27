Çankaya Belediyesinden 'Gençler Sahada Kalpler Ata'da' spor turnuvası

Çankaya Belediyesinin liseli gençlere yönelik başlattığı “Gençler Sahada Kalpler Ata’da” adlı spor turnuvası, Ahlatlıbel Atatürk Parkı tesislerinde başladı.

Çankaya Belediyesi, Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı liseli gençlerin katıldığı bir spor turnuvası şölenine dönüştürürken, turnuva ilk düdükle birlikte belediyenin Ahlatlıbel Atatürk Parkı tesislerinde başladı. "Gençler Sahada Kalpler Ata’da" adıyla düzenlenen turnuvaya 41 okuldan 912 öğrenci katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler bir yandan kıyasıya mücadele ederken, bir yandan da güzel havanın tadını çıkardı.

Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında şampiyon olmak için rakipleriyle mücadele eden okullar, dersleri bittikten sonra saat 16.00 ile 19.30 arasında Ahlatlıbel Atatürk Parkı spor sahalarında Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı beden eğitimi öğretmenlerinin yönettiği maçlarda ter döküyor. Her okulun birden fazla branşta takım kurabildiği turnuvada 33 futbol, 24 basketbol ve 23 voleybol takımı yer alıyor. Her okulun 3’erli gruplar halinde mücadele ettiği turnuvada grup birincileri çeyrek finale çıkarak şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışıyor.

Maçlar öncesi öğrencilere Çankaya Belediyesi tarafından kumanyalar dağıtılırken, şampiyon olacak takımlara da çeşitli ödüller takdim edilecek. Öğrencileri spora teşvik eden turnuvanın güzel bir şekilde geçmesini temenni eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "19 Mayıs etkinliklerimiz kapsamında spor müsabakaları yapmak aslında gelenekselleşmesi gereken bir aktivite. Çünkü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ulu Önder Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiş bir bayram. Biz de bu bayramı gençlere motivasyon sağlayacak bir spor turnuvasıyla kutlamak istedik. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan, fiziksel ve ruhsal dünyalarına katkı sunan sporu taçlandırdığımız turnuva, genç kardeşlerimiz için güzel bir aktivite olacak. Bu turnuva sonunda burada bir Çankaya şampiyonu çıkacak. Çankaya şampiyonu olmak ve kupayı müzeye götürmek güzel bir şey olacak. Bu turnuvayı artık gelenekselleştirip her sene yapacağız. Gençlerin derslerinden arta kalan zamanlarında sporla ilgilenmeleri de memnuniyet verici bir durum. Umarım mücadeleler dostluk ve saygı çerçevesinde geçer" diye konuştu.