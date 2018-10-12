Çankaya Evleri ilk döneme 17 bin 500 kursiyerle hazır

Çankaya Evleri yeni eğitim yılına hızlı başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde sayısı 28’e ulaşan Çankaya Evlerinin ilk dönem kursiyer sayısı 17 bin 500 oldu. Kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimlerinin verildiği Çankaya Evlerinde programların tamamı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Çankaya Evleri yeni eğitim yılına hızlı başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde sayısı 28’e ulaşan Çankaya Evlerinin ilk dönem kursiyer sayısı 17 bin 500 oldu. Kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimlerinin verildiği Çankaya Evlerinde programların tamamı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Çankaya Evleri yeni eğitim yılına hızlı başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde 14 yeni Çankaya Evi ile sayısı 28’e ulaşan Çankaya Evlerinin ilk dönem kursiyer sayısı 17 bin 500 oldu. Kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimlerinin verildiği Çankaya Evlerinde programların tamamı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Taşdelen’in 21. Yüzyılın halkevleri olarak tanımladığı Çankaya Evleri insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmek ve kaliteli zaman geçirmek için her anlamda her dönem yenileniyor.

Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 93 kurs çeşidi ile hizmet veren Çankaya Evleri bu yıl da birçok alanda eğitim verecek. Vatandaşların sosyalleşmesine olanak sağlayan Çankaya Evlerinde ayrıca Masal ve Oyun Odalarında çocukların eğlenerek öğrendiği, öğrencilerin ders çalışabildiği Çankaya Evlerinde, yaşlılar için film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanların bulunduğu Baharevleri de yer alıyor.

Her sene 3 dönem halinde verilen eğitimler için ilk dönem kayıtları bazı kurslar için halen devam ediyor. Çankaya Evlerine yeni bir soluk getirecek olan Kampüs Mahallede projesi için de kayıt alımları sürüyor. Gençlerin bir arada eğitim görmesini amaçlayan Kampüs Mahallede 100. Yıl, Cebeci, Maltepe, Beysukent, Sokullu, Esat Çankaya Evlerinde ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde uygulanacak.