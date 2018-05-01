Çankaya GESK lige hızlı başladı

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) deplasmanlı Süper 1. Lig 2018 futbol sezonunun ilk müsabakasında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek lige...

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) deplasmanlı Süper 1. Lig 2018 futbol sezonunun ilk müsabakasında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek lige hızlı başladı.

Turkcell’in ana sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonunun destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi’nde 2018 sezonu heyecanı başladı. Geçen 5 sezonun üst üste şampiyonu Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü de lige hızlı başlayanlar arasında yer aldı. Kayseri’ye konuk olan Çankaya GESK, rakibini Kahraman Gurbetoğlu (4) ve Emrah Öcal’ın (1) golleriyle 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi 28 Nisan Cumartesi başladı. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve 14 hafta sürecek karşılaşmalar sonunda şampiyon, kupasını 29 Eylül 2018 Cumartesi günü oynanacak son maçlardan sonra alacak. 8 takımın mücadele edeceği lige Çankaya Belediyesi son 5 sezonun şampiyonu olarak başladı. Başkent temsilcisi Anadolu ESK, Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi ESK, Osmanlıspor, İzmir Çağdaş GESK, TURGED, Kayseri GESK ve Denizli GESK mücadele edecek.