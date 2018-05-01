ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 12:21

Çankaya GESK lige hızlı başladı

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) deplasmanlı Süper 1. Lig 2018 futbol sezonunun ilk müsabakasında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek lige...

Çankaya GESK lige hızlı başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) deplasmanlı Süper 1. Lig 2018 futbol sezonunun ilk müsabakasında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek lige hızlı başladı.

Turkcell’in ana sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonunun destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi’nde 2018 sezonu heyecanı başladı. Geçen 5 sezonun üst üste şampiyonu Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü de lige hızlı başlayanlar arasında yer aldı. Kayseri’ye konuk olan Çankaya GESK, rakibini Kahraman Gurbetoğlu (4) ve Emrah Öcal’ın (1) golleriyle 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi 28 Nisan Cumartesi başladı. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve 14 hafta sürecek karşılaşmalar sonunda şampiyon, kupasını 29 Eylül 2018 Cumartesi günü oynanacak son maçlardan sonra alacak. 8 takımın mücadele edeceği lige Çankaya Belediyesi son 5 sezonun şampiyonu olarak başladı. Başkent temsilcisi Anadolu ESK, Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi ESK, Osmanlıspor, İzmir Çağdaş GESK, TURGED, Kayseri GESK ve Denizli GESK mücadele edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku