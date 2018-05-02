Çankaya’da yıldız yağmuru

Çankaya Belediyesinin kültür sanat merkezleri, bahar ayında da birbirinden farklı onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak. Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Şebnem Ferah’ı, 5 Mayıs Zafer Park açılışında Haluk Levent’i, Anneler Günü’nde ise Şevval Sam’ı Ankaralılarla buluşturacak.

Çankaya Belediyesinin kültür sanat merkezleri, bahar ayında da birbirinden farklı onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak. Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Şebnem Ferah’ı, 5 Mayıs Zafer Park açılışında Haluk Levent’i, Anneler Günü’nde ise Şevval Sam’ı Ankaralılarla buluşturacak.

Çağdaş Sanatlar Merkezi, Mayıs ayına İşçi Filmleri Festivali’nin açılışı ile başlayacak. Bu yılki teması “Sessizlik Sinemada Güzel” olan festival, 13 Mayıs’a kadar devam edecek. 4 Mayıs tarihinde ise Türkiye’de ve dünyadaki sosyo-politik konuları projelendirerek su altında çekimler yapan Nejdet Demirtaş’ın “Ayna” adlı sergisi sanatseverlerle buluşacak. Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yıl sonu sergisi “Hayattan Damarlar” 18-21 Mayıs tarihlerinde sergilenecek. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Topluluğu’nun sahneleyeceği “Akümülatörlü Radyo” ise 21 ve 31 Mayıs tarihlerinde tiyatroseverlerin karşısında olacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi, Mayıs ayının son haftasını ise Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri’nde eğitim alan miniklere ayırarak, yıl sonu resim ve seramik sergilerine ev sahipliği yapacak. ÇSM ayrıca 11-16 Mayıs tarihleri arasında 21. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Anneler Günü’ne özel “Müzeyyen”

Anneler Günü kapsamında da özel bir etkinliğe imza atacak Çankaya Belediyesi, Şevval Sam’ın sahneleyeceği “Müzeyyen” adlı müzikali 11 Mayıs tarihinde Ankaralılarla buluşturuyor. MEB Şura Salonu’nda düzenlenecek etkinlik için yer fişi alınması gerekiyor. Yer fişleri 3 Mayıs Perşembe gününden itibaren Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi’nden alınabilecek.

Yılmaz Güney Sahnesi, 2 Mayıs’ta Zeliha Berksoy’un yönetip oynadığı "İnsan Neyle Yaşar?" oyunu, 13 Mayıs’ta “47. Kromozom”, 14 Mayıs’ta Pınar Ayhan’ın “Orada Duruverseydi Zaman” Müzikali, 22-25 Mayıs tarihleri arası İtalyan Sinema Haftası, 26 Mayıs Ali Asker konseri gibi çeşitli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, 8 Mayıs’ta “Söyleyeceklerim Var” ve Esin Seyrek kişisel resim sergisine, Galeri Çankaya ise 5 Mayıs’ta Çerkez ressamların “N’art” adlı sergisine ev sahipliği yapacak.