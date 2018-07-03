Çankaya’da zehir tacirlerine geçit yok

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 1 ay içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri çalışmalarda gözaltına aldığı 46 zanlıdan 22’si tutuklandı.Alınan bilgiye göre,...

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 1 ay içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri çalışmalarda gözaltına aldığı 46 zanlıdan 22’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında 2018 Haziran ayı içinde yapılan 9 operasyonda 416,05 gram skunk, 16,87 gram metanfetamin, 166,60 gram eroin, 1,05 gram bonzai, 97,30 gram Afgan macunu, 114 adet extacy hap, 9 adet cep telefonu, 19 bin 180 TL ve 100 dolar ele geçirdi. Yakalanan 46 şüpheliden 22’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.