Çankaya’dan 3 ayda 13 yeni park

2018 yılını büyük yatırımlarla geçiren Çankaya Belediyesi, 3 ayda açtığı ve açacağı 13 yeni parkla bir yandan vatandaşlara yeni yaşam alanları oluştururken, bir yandan da ilçenin yeşil dokusunu güçlendiriyor.Tarihinin en büyük yatırım...

2018 yılını büyük yatırımlarla geçiren Çankaya Belediyesi, 3 ayda açtığı ve açacağı 13 yeni parkla bir yandan vatandaşlara yeni yaşam alanları oluştururken, bir yandan da ilçenin yeşil dokusunu güçlendiriyor.

Tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşayan Çankaya Belediyesi, kısa sürede hizmete sunduğu projeleriyle göz dolduruyor. Kültür merkezlerinden yüzme havuzlarına, kreşlerden Çankaya Evlerine kadar halka dokunan birçok büyük projeyi hayata geçiren Çankaya, Eylül ayının başından bugüne 6 yeni park açtı. Kasım sonuna kadar 7 park daha geliyor.

Göktürk Mahallesi’nde büyük usta Ali Kızıltuğ’un adını verdiği bin 441 metrekarelik parkı, Hilal Mahallesi’nde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ahmet Çavuş’un adını ve hemen yanı başına Duygu adını verdiği 5 bin 656 metrekarelik iki parkı, Çiğdem Mahallesi’nde 13 Mart 2016 tarihinde otobüs durağında beklediği sırada bomba yüklü araçla gerçekleşen terör saldırısında yaşamı elinden alınan üniversite öğrencisi Ozancan Akkkuş’un adını verdiği bin 30 metrekarelik parkı ve Beytepe Mahallesi’nde 2 bin 348 metrekarelik Beytepe Parkı’nı hizmete sunan Çankaya Belediyesi, bir parkında da Orhan Veli Kanık’ın adını ölümsüzleştirdi. “Anlatamıyorum”, “İstanbul’u Dinliyorum”, “Vatan İçin”, “Bedava”, “Açsam Rüzgara”, “Gün Olur” ve “Bekliyorum” gibi yıllardır dillerden dillere söylenen unutulmaz şiirlerin şairi Orhan Veli Kanık’ın adı Alacaatlı Mahallesi’nde halkın hizmetine sunulan yeni parka verildi. 11 bin 596 metrekarelik park, yeşil dokusu ve her yaştan insana hitap eden özellikleriyle halkın yeni yaşam alanı oldu.

7 yeni park geliyor

Park ve yeşil alanda hız kesmeyen Çankaya Belediyesinin birçok yeni parkının çalışmaları da devam ediyor. Kırkkonaklar Mahallesi’nde, direnişin kahramanı Nene Hatun’un ve Türk sinemasının büyük ustası Münir Özkul’un adlarının verileceği iki parktan Münir Özkul Parkı’nda çalışmalar bitmek üzere. 2 bin 407 metrekarelik Nenehatun Parkı ve 8 bin metrekare büyüklüğünde olan Münir Özkul Parkı tamamlandığında Kırkkonaklar’da bu büyük isimleri yeni nesillere aktarmasının yanı sıra 10 bin metrekarenin üzerinde yeni park alanı da kazandırmış olacak.

Hilal Mahallesi’nde 19 bin 400 metrekare alanıyla göz dolduran Adalet Parkı’nda da yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 400 metre uzunluğunda koşu parkurundan kondisyon alanına, kum havuzlu çocuk oyun alanından 245 metrekarelik kuru dere yatağına kadar birçok farklı özelliği içinde barındıracak olan Adalet Parkı ilçenin büyük parklarında olacak.

Kasım sonuna kadar açılışı yapılması planlanan yeni parklardan olan Reyhan Şar Parkı Dikmen, Okyanus ve Deniz Parkları Mutlukent ve Gabriel Garcia Marquez Parkı ise Çukurambar mahallelerinde bölge halkına hizmet verecek.