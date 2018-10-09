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09 Ekim 2018 Salı 11:38

Çankaya’nın şampiyon haltercileri

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kadın ve Erkek Halter Takımı sporcuları başarılarına yenilerini ekledi. Çankayalı sporcular Türkiye Şampiyonası’ndan 17 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalyayla döndü.Çankaya Belediyesi Görme Engelliler...

Çankaya'nın şampiyon haltercileri
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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kadın ve Erkek Halter Takımı sporcuları başarılarına yenilerini ekledi. Çankayalı sporcular Türkiye Şampiyonası’ndan 17 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalyayla döndü.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü diğer branşlarda olduğu gibi halterde de hem kadın hem de erkeklerde yeni başarılara imza atıyor. Gaziantep’in Nizip ilçesinde 05-07 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Kadın ve Erkekler Halter Türkiye Şampiyonasında kadın sporcular 10 altın, 2 gümüş; erkek sporcular da 7 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya alarak Çankaya Belediyesinin gururu oldu.

Kadın halter takımının 12. şampiyonluğu

Kadın ve erkeklerde toplamda 17 altın, 7 gümüş ve 2 bronz madalya ile Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Halter Takımı, takım halinde Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken kadın sporcular da 12. kez arka arkaya takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.
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