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16 Ekim 2018 Salı 11:00

Çerkeslerden Yenimahalle’de coşkulu kutlama

Birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi, bu kez Çerkes Derneği tarafından organize edilen “Kaf Dağı’nı Aşan Ezgiler” adlı programa ev sahipli yaptı.Saatler öncesinden...

Çerkeslerden Yenimahalle'de coşkulu kutlama
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Birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi, bu kez Çerkes Derneği tarafından organize edilen “Kaf Dağı’nı Aşan Ezgiler” adlı programa ev sahipli yaptı.

Saatler öncesinden salonu dolduran Çerkesleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yalnız bırakmadı.

“Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız”

Yenimahalle Belediyesi olarak sanata ve kültüre destek olmaktan her zaman memnuniyet duyduğunu ifade eden Yaşar, “Sanat bir milletin olmazsa olmazıdır. Bizi birbirimize bağlayan değerlerdir. Hangi ırktan hangi mezhepten gelirsek gelelim hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Sizlerle bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Elbruz Halk Dansları Topluluğu başarılı performansıyla sahnenin tozunu attırdı. Ardından Elbruz, sahneyi Türkiye’deki Çerkes diasporası tarafından yakından tanınan ve sevilen sanatçılar Aslan Thakumaşe, Azıda Mış, Tatyana Trekyak ve Betal Luan’a bıraktı. Zengin ve köklü repertuarlarıyla gönülleri fetheden sanatçılar, ezgileriyle Çerkeslerin vatan hasretini dindirdi.
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