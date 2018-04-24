Çocuk Meclisinde robotik, kodlama ve üç boyutlu tasarım eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinde robotik uygulamalar, kodlama ve üç boyutlu tasarım eğitimi veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Gazi Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Bilişim Garaj Akademisi ile başlattığı ortak proje ile geleceğin bilim adamlarını yetiştiriyor. Doç. Dr. Selçuk Özdemir ve akademisyenler tarafından 2012 yılında kurulan Bilişim Garaj Akademisi, çocuk ve gençlere bilimi sevdiriyor. Akademide kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, web tasarımı ve girişimcilik alanlarında eğitim veriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, "Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı", "Robot Yapımı", “Çocuklar İçin Web Tasarımı ve Yazılım” ile "Üç Boyutlu 3D Yazılım" gibi atölye çalışmalarına katıldı. Çocuk Meclisi binasında eğitim alan minikler, yeni tasarımlarıyla da Başkent’in Stephen Hawking’leri, Albert Einstein’ları olmaya aday olarak gösteriliyor.

Bilim Garaj Akademisi eğitmenleri Melis Şanlı, Sevgi Yıldırım, Sinan Şenlik ile AR-GE Uzmanı Hüseyin Var tarafından verilen eğitim, iki oturum şeklinde gerçekleşti. İlk olarak Tinkercad ve Sketch-Up programlarıyla tanışıp üç boyutlu tasarım deneyimi yaşayan çocuklar, geometrik şekiller kullanarak ilk tasarımlarını yapma fırsatını buldular. Çocuklar, aldıkları kodlama eğitimiyle birçok teknolojik aracın çalışma prensibini yakından görerek, akıllı cihaz tasarımlarına yönelik blok kodlama çalışmasıyla kendi devrelerini oluşturdular. İçinde sensörler, Arduino Uno mikrodenetleyici, breadboard, DC motor, servo motor, RGB LED ve çeşitli LED’lerin yer aldığı atölye kutularını kullanarak yürüttükleri Scratch for Arduino ile akıllı cihaz tasarımı eğitimini tamamlayan Çocuk Meclisi üyeleri, eğlenceli ve öğretici bir çalışmayı daha geride bıraktı. Karmaşık görünen cihazların işleyişine ait temel bilgileri öğrenen ve çevrelerindeki hemen hemen her akıllı cihazı kendilerinin de yapabileceğini gören çocuklar, kodlama eğitiminin sistematik düşünmeye yaptığı katkının önemi konusunda da bilgilendirildiler.