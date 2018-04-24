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24 Nisan 2018 Salı 10:59

Çocuk sesleri Nazım’da yankılandı

Yenimahalle Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli tören ve etkinliklerle tüm gün boyunca coşkuyla kutladı.

Çocuk sesleri Nazım'da yankılandı
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Yenimahalle Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli tören ve etkinliklerle tüm gün boyunca coşkuyla kutladı.

23 Nisan’ın 98’inci yılına yakışır bir program yapan belediye, sabah saatlerinde başlayan etkinliklerle çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “23 Nisan Şenlikleri”nde buluşan Ankaralı çocukları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Başar Bal da yalnız bırakmadı. Şenlik öncesi çocuklar ve Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu minikleri, Başkan Yaşar’ı kapıda 23 Nisan kıyafetleriyle karşıladı. Karşılamada çocuklar tarafından sergilenen halk oyunları, Yaşar ve vatandaşlar tarafından alkış aldı.

Şenlikte çocukların bayramını kutlayan Başkan Yaşar, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan ederek gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan yalnızca bizim milletimizin çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir gündür. Bu nedenle 23 Nisan tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı bir gündür. Bugün bizlere düşen görev atamızın emaneti olan bu günü bizden sonraki kuşaklara aktarmaktır. Bizde her milli bayramımız da olduğu gibi 23 Nisan’ı da coşkuyla kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından çocuklar, maskotlar ve animatörlerle eğlenceli anlar yaşadı. Yüz boyama, pamuk şeker, patlamış mısır, allı ballı macun ve oyun parkurları gibi sürprizlerin yer aldığı etkinlik, Musa Göçmen’in gösterisi ve "Ulusal Egemenlik" konulu resim yarışması ödül töreni ile devam etti. Çocuklara klasik müziği eğlendirerek sevdirme amacı taşıyan Musa Göçmen, göster’si ile çocukları büyüledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar, 23 Nisan şarkısı, marşlar, ünlü çizgi film müzikleri ve çocuk şarkılarını kendine has yorumuyla eğlenceli bir şekilde seslendiren ünlü besteci ve orkestra şefi Göçmen’e hep bir ağızdan eşlik etti. Ayrıca şenlik kapsamında “Ulusal Egemenlik" konulu resim yarışması sonuçları da açıklandı. Yenimahalle ilçesi sınırları içerinde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Ödüllerini Başkan Yaşar, Adnan Keskin ve Ahmet Meşe’nin elinden alan çocuklar, Yaşar ile hatıra fotoğrafı da çekildi.
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