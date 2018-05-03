ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:23

Çocuk trafik polisleri iş başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, trafik polisi ekipleriyle birlikte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda trafik denetimi yaptı.Trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için Başkent sokaklarında...

Çocuk trafik polisleri iş başında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, trafik polisi ekipleriyle birlikte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda trafik denetimi yaptı.

Trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için Başkent sokaklarında gerçekleştirilen trafik denetimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden polis ekiplerinin eşliğinde gerçekleşti. Her yıl trafik kurallarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen denetimde trafik polisleriyle buluşan çocuk polisler, görev paylaşımı sonrası gruplara ayrılarak trafik denetimine çıktı. Üniforma ve şapkalarıyla Kızılay’da uygulamalı denetim yapan küçük polisler, “Trafik kültürü, kanunlarla değil saygıyla gelişir”, “Sevdiğin kişi de yolları kullanıyor”, "Hızınızla değil, dikkatinizle fark edilin”, “Yaşama hakkımı lastiklerinle çiğneyemezsin” sloganları ile hem büyüklerine hem de yaşıtlarına önemli mesajlar verdiler. Önce yaya trafiğinde denetime çıkan çocuk trafik polisleri, karşıdan karşıya geçen yayalara megafonla uyarılarda bulunarak, yayaların geçişlerde sağ tarafı kullanmalarını istedi. Yayaları durdurarak temel trafik kurallarıyla ilgili sorular da soran çocuklar, cevapları bilen yayalara anahtarlık hediye ettiler.

Minik polisler, yayalar kadar araç trafiğinde de denetim gerçekleştirdi ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili sorular yöneltti. Trafik kurallarıyla ilgili çeşitli broşürleri de dağıtan minik polisler, kurallara uymayan sürücüleri de durdurarak, trafik kurallarını hatırlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku