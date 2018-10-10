Dede ve ninelerin bocce keyfi

Ankara’daki huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşlar bocce turnuvasında bir araya geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün de eşlik ettiği yaşlılar turnuva boyunca keyifli anlar yaşadı.

Ankara’daki huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşlar bocce turnuvasında bir araya geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün de eşlik ettiği yaşlılar turnuva boyunca keyifli anlar yaşadı.

Kahramankazan Belediyesi ve Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Ankara genelindeki huzurevlerinde kalan yaşlılar, bocce turnuvasında buluştu. Kahramankazan Belediyesince yapılan Türkiye’nin ilk bocce salonu olan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Demetevler, Seyranbağları, Kızılcahamam, Çubuk Abidin Yılmaz, Necla Kızılbağ, Süleyman Demirel ve Ümitköy huzurevlerinde kalan 35 yaşlı vatandaş katıldı. Turnuvaya katılanlar arasında 85 yaşın üzerinde dedeler ve nineler de yer aldı. Huzurevi sakinleri turnuva boyunca hem spor yapma hem de eğlenme fırsatı buldu. Yaşlı vatandaşların turnuva boyunca neşeleri ve yüzlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Turnuvanın başlangıç atışını ise Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk yaşlı vatandaşlarla birlikte yaptı.

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan turnuvanın final maçında Çubuk Abidin Yılmaz ve Necla Kızılbağ Huzurevi’nde kalan yaşlılardan oluşan takımlar karşı karşıya geldi. Turnuvayı Abidin Yılmaz Huzurevi takımı oldu. Şampiyon takım daha sonra Bocce Milli Takım oyuncuları ile gösteri maçı yaptı. Turnuvada deneceye giren sporcu ve takımlar kupa ve madalyalarını Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün elinden aldı.

Bocce’nin merkezi Kahramankazan

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan’ın bocce sporunun Türkiye’deki merkezi olduğunu belirterek, ilçelerinin bir süre önce de Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığını anımsattı. Ertürk, “Türkiye’deki ilk bocce salonu olan ve 15 Temmuz şehidimiz Samet Cantürk’ün ismini taşıyan salonumuzda ulu çınarları ağırlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Değerli büyüklerimiz burada keyifli anlar yaşadı ve bocce sporuyla tanışma fırsatı buldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamlı turnuvada değerli büyüklerimizi ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz” diye konuştu.