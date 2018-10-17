“Dikkat trafik” var

İş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan “Dikkat Trafik” adlı oyun, 20 kişilik oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşacak.Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, Kasım ayına yeni...

İş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan “Dikkat Trafik” adlı oyun, 20 kişilik oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşacak.

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, Kasım ayına yeni bir oyun ile merhaba diyecek. İş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan “Dikkat Trafik” adlı oyun, 20 kişilik oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşacak. 1 ay boyunca gösterimde olacak iki perdelik komedi türündeki oyun ile gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kent Tiyatrosu’nda sergilenen oyunların hem eğlendirdiğine hem de bilinçlendirdiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu sezon da Mamaklıları tiyatronun çok önemli eserleriyle buluşturacağız. Tamamen ücretsiz olarak sergilenen oyunlarımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.