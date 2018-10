Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak eğitim ve kültür hizmetlerimizin maksadı, ahseni takvim olarak yaratılan insanın, din, can, mal, nesil ve aklının güvende olduğu erdemli bir toplum inşa etmektir’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan Erbaş, “Yeniden toparlanmak, kendimize gelmek, milletimizi, medeniyetimiz daha ileriye taşımak için özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı bilgi, hikmetle, ilim, irfanla donatmamız gerektiğini söylüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Diyanet Vakfının kurulduğu günden itibaren eğitim ve kültür hizmetlerini en öncelikli faaliyet alanı olarak belirlediğinin altını çizen Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Vakfımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu faaliyetlerinde iş birliğini önemsemiş, Türkiye’de ve yurt dışında başta Milli Eğitim Bakanlığımız ve yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere birçok kurum kuruluş ile iş birliği halinde bu faaliyetlerini sürdürmüş, halen de sürdürmektedir. Zira buna hem milletimiz olarak hem bütün İslam alemi olarak, insanlık olarak ihtiyacımız vardır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor; ‘’Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mı?’ Bunu yaşadığımız her şartta görüyoruz. Bilen insanlarla bilmeyen insanların yaşantılarını gördüğümüzde, bildiklerini hayatlarına yansıtanların artılarını gördüğümüzde ve bilmeyen insanların cehaletlerinin dünyayı getirdiği ortamları gördüğümüzde bir kez daha fark etmiş oluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak eğitim ve kültür hizmetlerimizin maksadı, ahseni takvim olarak yaratılan insanın, din, can, mal, nesil ve aklının güvende olduğu erdemli bir toplum inşa etmektir. Çünkü bunlar insanoğlunun temel hak ve özgürlükleri. dinin muhafaza etmemiz lazım insanımızın, gençlerin. Canın muhafaza etmemiz lazım. Malını, neslini ve aklını muhafaza etmemiz lazım. İslamın insana verdiği en önemli temel haklar, özgürlükler. Bu hedefe ulaşmak için, akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi, insan ve tabiat ile barışık, sorumluluk sahibi lider bireylerin yetişmesi için gerekli şartları sağlamak için çalışıyoruz. Bilginin insan, tarih ve coğrafya ile bağı koparılmadan, insanlığın ortak birikimi olarak ele alınması, bir bütün olarak edinilmesi, tahlil edilmesi, yeniden üretilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir eğitim anlayışını benimsiyoruz.’’

’’Kuran ve sünnet çizgisinde bir dini bilgiyle insanımızı buluşturmaya çalışıyoruz’’

Yaşanılan çağın bilgi çağı olduğunu ve bilginin güvenliğini sağlamayı, nesillere doğru ve sağlıklı bilgi aktarımını bir görev olarak benimsediklerini belirten Erbaş, “Çağımız bilgi çağı. İletişimin ve bilgiye erişimin sınırsız hale geldiği bir çağ. Fakat bununla birlikte bilgi kirliliğinin de had safhada olduğu bir çağ. Bu sebeple beslendiğimiz gıda misali, bilginin de güvenliğini sağlamayı, nesillere doğru ve sağlıklı bilgi aktarımını bir görev olarak addetmekteyiz. Bilgi kirliliğinden uzak, hurafelere dayanan, yanlış birtakım din algılarına dayanan bilgi gibi gösterilen şeylerden uzak durup, Kuran ve sünnet çizgisinde bir dini bilgiyle insanımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Bu amaçla ülkemizde faaliyet gösteren 128 devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf yüksekokulundan oluşan 205 yükseköğrenim kurumumuzda 7 milyon 611 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerimize maddi-manevi destek olmak için tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız seferber olmuş durumda. Biz de bu seferberlikte üstümüze düşeni layıkıyla yapmak için, tüm birimlerimiz ile gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim hizmetleri alanındaki çalışmalarımızı hem nitelik ve hem de nicelik olarak katlayarak devam ettiriyoruz. Vakfımız 29 Mayıs Üniversitesi, İslam Araştırmaları Merkezi, Öğrenci Yurtları, Uluslararası Burs Programları, Yurt İçi Burs Programları ve Yurt Dışında Desteklediği Eğitim Kurumları, İzmir Bornova Koleji ve Ana Okulları, Kadın Aile ve Gençlik Merkezleri ile 25 bin öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşundan itibaren yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile taçlandırmıştır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin geçici mekanlarda sürdürdüğü eğitim-öğretim faaliyetlerini kalıcı bir mekana taşımak için Ümraniye’de 67 bin metrekarelik alan üzerinde sürdürdüğü kampüs inşaatı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştır. Üniversitemiz 2018-2019 akademik yılına Ümraniye Elmalıkent’teki yerleşkesinde başlamıştır’’ şeklinde konuştu.

’’5 yıllık hedefimiz 81 ilimizin tamamında Türkiye Diyanet Vakfı’nın bünyesinde yurt yapmak"

"Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinin (İSAM) 30 yılı aşkın bir süredir müstesna kütüphanesi, araştırmacı yetiştirme programı ve tamamladığı 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi ile akademik alanda çalışma yürüten tüm araştırmacıların referans noktası haline geldiğine dikkat çeken Erbaş, "Araştırmacı Yetiştirme Programı kapsamında 1988 yılından bu yana yerli ve yabancı 330 akademisyene akademik destek ve burs imkanı sağlanmıştır. 2010 yılından beri İstanbul 29 Mayıs Üniversitemize de ev sahipliği yapan İSAM Külliyesi üniversitenin müstakil yerleşkesine taşınmasıyla daha geniş bir fiziki alana kavuşmuş, yeni projeleri ile ülkemizin ilmi hayatına katkı sunmaya devam edecektir. İSAM Araştırmacı Yetiştirme Programı, Yaz Araştırma Ve Eğitim Desteği Programı, Lisans Akademik Destek Programı, Staj Programı, Misafir Araştırmacı Programı Ve Tahkik Kursları ile akademiysen ve akademisyen adaylarını desteklemeye devam etmektedir. Geçen sene 19 olan yükseköğrenim öğrenci yurt sayımızı 32’ye çıkardık. 4 bin olan yurt kapasitemiz 8 bine ulaşmış bulunmaktadır. 5 yıllık hedefimiz 81 ilimizin tamamında Türkiye diyanet Vakfı’nın bünyesinde yurt yapmak ve üniversite öğrencilerimizin bu yurtlarda sağlıklı bir şekilde barınmalarını sağlamak olacaktır. Öğrenci evlerimiz henüz yurdumuz bulunmayan ve kredi yurtlar kurumumuzun da kapasitesinin elvermediği tüm illerde, hiçbir öğrenci dışarıda kalmasın, eğitimini aksatmasın diye, tüm Müftülüklerimiz ve Vakıf Şubelerimize talimat verdik. İhtiyaç olan tüm il ve ilçelerimizde öğrencilere barınma imkanı sunmak üzere ev kiralamak, tefrişatını yapmak ve kendilerine her türlü maddi manevi destek sağlamak konusunda şubelerimiz büyük bir gayretin içerisindeler. 2014 yılından bu yana 40 ilde açılan 450 öğrenci evinde 3 bin öğrencimiz barınmaktadır. Bu seneki hedefimiz yurt imkanı kısıtlı olan tüm il ve ilçelerde bu sayıyı artırarak 4 bine çıkarmaktır. Kredi Yurtlar Kurumumuz ile yapılan bir protokolle 550 din görevlimiz KYK yurtlarında rehberlik hizmeti sunmaktadır’’ açıklamalarında bulundu.

“2006 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığımız ve İlahiyat Fakültelerimizle iş birliği içinde 111 ülkeden öğrenci kabul ediyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfının gerçekleştirmiş olduğu uluslararası burs programları kapsamında yurt dışında da birçok öğrenciye burs verildiğini kaydeden Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Türkiye Diyanet Vakfımızın gerçekleştiriş olduğu uluslararası burs programlarına gelince; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dertlerine ortak olmak, eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Müslüman ülkeler ve Müslüman azınlıkların yaşadığı tüm coğrafyalarda, din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında hizmet sunacak insan kaynağı yetişmesine destek olmak, din eğitimi alanında tecrübe paylaşımında bulunmak ve ülkemizin ilim ve kültür elçilerini yetiştirmek üzere uluslararası burs programları yürütmektedir vakfımız. 2006 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığımız ve İlahiyat Fakültelerimizle iş birliği içinde 111 ülkeden öğrenci kabul ediyoruz. Hala Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı, Kur-an Kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimizde, lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 2 bin 500 uluslararası öğrenci eğitimine devam etmektedir. Din Hizmetleri Müşavirliklerimiz ve devletimizin tüm dış misyonlarının destek ve koordinasyonu ile ihtiyaç analizleri yapılarak ülke ve bölge kontenjanları belirlenerek öğrencilerin seçim ve kabul işlemleri yürütülmektedir. Bu öğrencilerimizin barınma, burs, sağlık, ulaşım, kitap-kırtasiye gibi tüm ihtiyaçları Vakfımızca karşılanmaktadır. Dil kursları, mesleki alan kursları, sanat atölyeleri, kültür gezileri ve kamp programları ile de daha iyi yetişmeleri için destek sağlanmaktadır.’’

’’Kur’an’ın kalplere ve hafızalara nakşedildiği hafızlık kurslarımızda 70 bin kadar öğrencimiz hafızlık yapmakta, eğitimlerini sürdürmektedir’’

’’2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yurt içi burs programlarımız kapsamında eğitim gören öğrenci sayısının toplamda 2 bin 500’e çıkarılması hedeflenmiş, mülakatlarımız devam etmektedir’’ diyen Erbaş, “2017-2018 Eğitim-öğretim döneminde uluslararası burs programlarımızın toplam kontenjanı bin olarak belirlenmiştir. Bu sayı her sene yüzde 20 oranında artırılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Liselerinde eğitim gören başarılı öğrencilerimize, İmam Hatip Liseleri Burs Programı ve İlahiyat Akademi Burs Programları ile geleceğin Müftüleri, Vaizleri, İmam-Hatipleri, öğretmen ve akademisyenlerini yetiştirmek üzere yurt içinde de çalışmalar yürütüyoruz. Özel Destek Akademi Burs Programı ile de, tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve eğitim fakülteleri başta olmak üzere, yurtlarımızda barınan tüm başarılı öğrencilere destek Türkiye Diyanet Vakfı olarak destek veriyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yurt içi burs programlarımız kapsamında eğitim gören öğrenci sayısının toplamda 2 bin 500’e çıkarılması hedeflenmiş, mülakatlarımız devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur’an kurslarımız ve camilerimizde sürdürülen eğitim çalışmalarımız ülkemizin tüm sathında devam etmektedir. Kur’an Kurslarımızda her yaşa yönelik devam eden uzun dönem kurslarımızda yıl boyunca yaklaşık 1 milyon kadar kursiyer eğitim almaktadır. Kuranın kalplere ve hafızalara nakşedildiği hafızlık kurslarımızda 70 bin kadar öğrencimiz hafızlık yapmakta, eğitimlerini sürdürmektedir. Başkanlığımızın yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında hizmet sunduğu muhatap kitle, gelişen ve değişen şartlara uygun olarak her geçen gün çeşitlenmektedir. Din eğitiminde yaş sınırının kaldırılmasıyla birlikte bu profil çeşitliliğine 4-6 yaş grubu çocuklar da dahil olmuştur. 4-6 yaş grubu kurslarımızda yıl başından yıl sonuna kadar 140 bine yaklaştık. Bu sene daha fazla bir sayıda çocuğumuza eğitim vermeye gayret edeceğiz. Ayrıca yaz boyunca camilerimizde sürdürülen Yaz Kur’an Kurslarımıza bu sene 3 milyon civarı öğrencimiz faydalanmıştır. Başkanlığımız Din Hizmetleri Müşavirliklerimizin Haiti, Bulgaristan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Filistin, Somali, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Gürcistan ve daha pek çok ülkede Lise ve yükseköğretim kurumları kurulmakta, eğitim imkanından mahrum öğrencilere burs, yurt ve okul harç ücretleri ile eğitim imkanı sunulmaktadır. Yurt dışındaki eğitim kurumlarında 8 bin öğrenci bu şekilde vakfımız tarafından desteklenmektedir. Suriye, Arakan, Gazze gibi insani krizlerin yaşandığı tüm bölgelerde, kamplarda kurulan geçici eğitim merkezleri vasıtasıyla mültecilere eğitim imkanı sunulmakta, eğitimsiz büyüyen, kayıp nesillerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Halen Myanmar’dan kaçıp çevre ülkelere sığınan 4 bin Arakanlı öğrenciye bulundukları ülkelerde eğitim imkanı sunulmaktadır. Bu konudaki çabalarımız da artarak devam edecek ve eğitim imkanı sunulan Arakanlı öğrenci sayısı 5 bine çıkarılacaktır. Ülkemizin ve Müslüman toplumların layık oldukları izzetli bir hayat yaşamalarına katkı sunmak, güven ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünyaya kavuşmak için, yeryüzünde iyiliği hakim kılmak için çıktığımız bu yolda, devleti ve milleti ile sivil ve kamu kurumları el ele çalışmaya devam edeceğiz’’ değerlendirmelerinde bulundu.

Erbaş konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.