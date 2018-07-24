Doğum gününde Feride’ye tekerlekli sandalye sürprizi

Kızılcahamam’da doğuştan kas hastalığı olan 11 yaşındaki Feride Mutlutürk’e tekerlekli sandalye sürprizi yapıldı.

Kızılcahamam’da yaşayan ve bugün doğum günü olan 11 yaşındaki Feride Mutlutürk’le bir araya gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ertuğrul İpek, çok istediği tekerlikli sandalye hediye ettikleri küçük kızın doğum gününü kutladılar. Doğuştan kas hastalığı olan Feride, sosyal medya aracılığı ile başlatılan kampanya kapsamında çok istediği tekerlekli sandalyeye kavuştu. Kendine özel küçük tekerlekli sandalyesine kavuşan ve mutlu bir gün geçiren Feride, Belediye Başkanı Güney’in de yanında olmasından çok mutlu olduğunu dile getirerek, sandalyesi ile ilk ziyaretini Güney’e yapacağını kaydetti.