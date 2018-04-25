Dünya mirası yeni nesillere emanet

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nu ziyaret etti.

Çin Seddi’nden Tac Mahal’e, Mısır piramitlerinden Meksika’daki balina koruma alanına, Bosna Hersek’teki Mostar Köprüsü’nden bin 645 metreyle dünyanın en derin gölü unvanına sahip Baykal Gölü’ne kadar birçok dünya mirası bulunuyor. Dünyadaki 192 ülkede 832 kültürel, 206 doğal ve 35 adet karma (doğal ve kültürel) olmak üzere toplam bin 73 dünya mirası alanı mevcut. En fazla dünya mirasına sahip ülke sıralamasında ilk üç sırayı İtalya, Çin ve İspanya çekerken, Türkiye ise Dünya Miras Listesi’nde 17. sırada yer alıyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Atilla Ege’nin verdiği eğitim seminerine katıldılar. Çocuklar, dünyanın farklı bölgelerinden kültürel ve doğal mirasları, adaylık süreçleri ve değerlendirme kriterleri hakkında yeni bilgiler öğrendiler. Birleşmiş Milletler koruması altındaki ülkelerin UNESCO amblemi kullanmalarının önemini anlatan araştırmacı-seyyah Atilla Ege’yi minikler adeta soru yağmuruna tuttu. Bin 73 Dünya Mirası alanından 920 tanesini görerek bu konudaki dünya birinciliğini elinde bulunduran Atilla Ege, geleceğin dünya mirasının yeni nesillere emanet olduğunu vurguladı.

Seminerin sonunda Çocuk Meclisi üyeleri, “Genç Dünya Mirası Koruyucusu” unvanı olarak adlandırılan “patrimonito” sertifikalarını aldılar.