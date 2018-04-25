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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:13

E-twinning projesi ile doğaya çocukların gözünden bakış

Kuruculuğunu Rize Ardeşen Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Nalan Kabaloğlu ile Mersin Çilek Anaokulu öğretmeni Şenay Berk’in yaptığı ve 21 ilden 38 öğretmenin katıldığı e-twinning projesi kapsamında “Doğa ve Çocuk” isimli çalışma...

E-twinning projesi ile doğaya çocukların gözünden bakış
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Kuruculuğunu Rize Ardeşen Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Nalan Kabaloğlu ile Mersin Çilek Anaokulu öğretmeni Şenay Berk’in yaptığı ve 21 ilden 38 öğretmenin katıldığı e-twinning projesi kapsamında “Doğa ve Çocuk” isimli çalışma başlatıldı.

Kuruculuğunu Rize Ardeşen Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Nalan Kabaloğlu ve Mersin Çilek Anaokulu öğretmeni Şenay Berk’in yaptığı e-twinning projesi kapsamında “Doğa ve Çocuk” isimli çalışmaya aralarında Ankara 19 Mayıs İlkokulu öğretmeni Minevver Esmek’in de bulunduğu 21 ilden 38 öğretmen katıldı. Proje ile çeşitli iklimleri, doğal güzellikleri içinde barındıran nadir ülkelerden biri olan Türkiye’ye tanıtmak ve ezberciliği bozan şekilde çocukların gözünden bakmak amaçlanıyor. Proje kapsamında bulunulan coğrafyanın doğal güzelliklerini yansıtan mekanlara gezi düzenlenerek, tanıtıcı fotoğraf ve çocuğun anlatımıyla videolar çekiliyor. Proje finalinde Türkiye genelinde sergiler açılacak.
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