Elinde havai fişek patlatan adam az kalsın yanıyordu

Başkent’te düğün sırasında havai fişekleri patlatmaya çalışan şahıs, yanma tehlikesi atlattı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir düğünde yaşanan olayda, bir kişi havai fişek kutusu elindeyken ateşledi. Havai fişekler adamın elinde bir bir patlamaya başladı. Bu sırada elindeki kutunun kontrolünü yitiren adam yanma tehlikesi yaşadı. Olayda düğünde bulunan konuklar da büyük tehlike atlattı.