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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:05

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Erkan AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir’den milletvekili aday adaylığı için AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına resmi başvurusunu yaptı.1977 Kırşehir doğumlu olan Necmettin Erkan, orta...

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Erkan AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir’den milletvekili aday adaylığı için AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına resmi başvurusunu yaptı.

1977 Kırşehir doğumlu olan Necmettin Erkan, orta öğrenimini Kırıkkale Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan Erkan’ın "Ahilik Üzerine Yazılar", "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları" başta olmak üzere yayınlanmış pek çok eseri bulunuyor. 1998 yılında ASKİ’de başladığı iş hayatında uzun yıllar TOBB Başkan danışmanlığını yürüten Erkan, Milli Prodüktivite Merkezinde İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter olarak görev yaptı. 2012 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erkan, 2014 yılından beri Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü olarak görevine devam ediyordu. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılanması, Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi, Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi (3D) ve Eylem Planı, Türkiye Esnaf Buluşmaları, Ahilik Ansiklopedisi gibi pek çok önemli proje ve çalışmanın içinde yer alan Erkan, aynı zamanda Kırşehirliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği başta olmak üzere pek çok STK’da aktif olarak görev yapmaktadır. Erkan, evli ve iki çocuk babası.
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