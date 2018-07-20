ANKARA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 09:30

Evleneceklere ANKAMOB’tan müjde

Ankara merkezli kurulan ve sadece Siteler esnafının ürettiği mobilya ve yan ürünlerinin satıldığı ANKAMOB AVM’de vatandaşa sezonda büyük indirim fırsatı sunuluyor.Düğün sezonunun yaşandığı şu günlerde evleneceklere ve ev mobilyasının...

Evleneceklere ANKAMOB'tan müjde
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Ankara merkezli kurulan ve sadece Siteler esnafının ürettiği mobilya ve yan ürünlerinin satıldığı ANKAMOB AVM’de vatandaşa sezonda büyük indirim fırsatı sunuluyor.

Düğün sezonunun yaşandığı şu günlerde evleneceklere ve ev mobilyasının değiştirmeyi düşünenlere büyük müjde geldi. 100’ün üstünde imalatçı mağazanın içinde bulunduğu ANKAMOB AVM sezonda indirim yapma kararı aldı. Alınan karara göre AMKAMOB AVM’den alışveriş yapan herkese yüzde 30’a varan indirim imkanı sunulacak. Siteler esnafının kendi ürettiği ürünlerin satıldığı ANKAMOB AVM’de ‘365 gün açık’ konsepti de uygulanıyor.

Ortadoğu’nun en büyük mobilya üretim merkezi olan Siteler Ankara, üretim ve satış hattının iç içe olmasından dolayı yaşanan problemlere son vermek, vatandaşların daha konforlu alışveriş yapabilmesini sağlamak amacı ile ANKAMOB AVM’de toplandı. 15 bin metrekare satış alanı, 100’ün üstünde imalatçı mağaza, binlerce ürün çeşidi ile Siteler Mobilyası, ANKAMOB AVM’de İç Anadolu’nun tüm kentlerine hizmet veriyor. Yemek ve yatak odasından koltuk takımlarına, bebe genç odasından ray dolaplara, panel, mobilya kapılardan sandalyelere, banyo mutfak mobilyalarından ahşap merdivene, bahçe mobilyalarından mobilya aksesuarlarına, aydınlatmadan halıya ev dekorasyonu ile ilgili her şey ANKAMOB’ta bulunabiliyor.
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