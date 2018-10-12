ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 15:44

Fatih Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fatih Mahallesi Muhtarlığı hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Fatih Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fatih Mahallesi Muhtarlığı hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Kahramankazan Belediyesince yapılan Fatih Mahallesi Muhtarlığı hizmet binası törenle hizmete girdi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Muhtarlık binasının açılışı öncesinde İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır tarafından dua edildi. Duanın ardından Başkan Ertürk ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek, yeni muhtarlık binası hizmete açıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye olarak muhtarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda millete hizmet noktasında ilk adım muhtarlara, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeleri için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Fatih Mahallesi Muhtarı Ali Işıkcan da mahallelerine modern ve şık bir muhtarlık binası kazandırdıkları için Ertürk’e ve Kahramankazan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Işıkcan yeni hizmet binasında vatandaşlara daha iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku