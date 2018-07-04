Fuar Alanı 2019’da bitecek

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Akyurt’ta yapılacak olan Ankara Uluslararası Fuar Alanı’nın Temmuz 2019’da tamamlanacağını belirtti.

Ankara Uluslararası Fuar Alanı’nın 246 milyon TL ile ihale edildiğini ifade eden Ayantaş, firmanın şantiye çalışmalarına başladığını ve ruhsat için Ankara Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduğunu söyledi. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Ayantaş, "Fuar Alanı inşası için çalışmalara başlandı, herhangi bir sıkıntı yok. Sosyal medyada çıkan asılsız iddialara vatandaşlarımız mahal vermesinler. Bu süreç içerisinde hükümet, valilik, Fuar A.Ş. ve yüzde 5 hisseye sahip olan Akyurt Belediyesi olarak projenin takipçisi olduk, 2018 sonuna kadar kaba inşası bitecek olan Fuar Alanı 2019 Temmuz ayında tamamlanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir tereddüdü bulunmasın" dedi.

Projenin detayları ile ilgili de bilgi veren Ayantaş, "Proje mimari olarak kervansaray modeli ile hazırlandı. Girişte iki adet sütun ile ziyaretçilerini karşılayacak. Toplamda 575 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan fuar alanı 115 bin metrekarelik kapalı alan ve 40 bin metrekarelik kapalı sergi alanına sahip olacak. Sergi alanı 10’ar bin veya 20’şer bin metrekarelik alanlar olarak kullanılabilecek ve aynı anda 4 farklı fuar gerçekleştirilebilecek" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ulaşım konusunda taahhütte bulunduğunu dile getiren Ayantaş, "Metro projesi için çalışmalar da sürüdürülüyor. Metro tamamlanana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşım konusunda destek sağlayacak, metro tamamlandığında da bölgeye ulaşım daha da kolaylaşacak. Fuar alanı sadece ilçemize değil, Kuzey Ankara olarak tabir ettiğimiz Keçiören’in bir kısmı, Pursaklar, Çubuk ve Kalecik’e de ciddi katkılar sağlayacak. Bu proje zincirin bir parçası bundan sonrasını da düşünmek zorundayız. Bölgemize yapılacak olan yatırımlarında önünü açacaktır, sonrasında gelebilecek olan projelerde bizim için önemli. Örneğin Güzelhisar Mahallemizde daha önce özel firma tarafından yapılacağı belirtilen bin 800 konutluk proje de fuar alanını bekliyordu. Onlarda çalışmalarını hızlandırdılar. Kuzey Ankara ilk defa bir alışveriş merkezine sahip oluyor, Otonomi’nin hemen yanında inşası başlayan AVM projesi ve Otonomi ile Çubuk Çayı arasındaki alana belediye olarak yapacağımız olan mesire alanı projemiz Fuar Alanı ile bütünlük sağlayacaktır" şeklinde konuştu.