ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:09

Gazi TÖB’ten Nöroloji Sempozyumu

Gazi Tıp Öğrencileri Birliği (Gazi TÖB) tarafından düzenlenen Carcinos Sempozyumu’nun ikincisi Gazi Üniversitesi ve Gazi Tıp Fakültesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi.Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda, Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal’ın...

Gazi TÖB'ten Nöroloji Sempozyumu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gazi Tıp Öğrencileri Birliği (Gazi TÖB) tarafından düzenlenen Carcinos Sempozyumu’nun ikincisi Gazi Üniversitesi ve Gazi Tıp Fakültesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda, Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal’ın danışmanlığında gerçekleşen ve nöroloji konusunun ele alındığı sempozyum büyük ilgi gördü. 400 tıp öğrencisinin katıldığı Carcinos Nöroloji Sempozyumunda alanında uzman öğretim üyeleri öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı. İnsan beyninin işleme mekanizmasına öğrenme, hatırlama, unutma açılarıyla yaklaşarak başlayan oturumlar, nörolojik hastalıkların ele alınmasıyla devam etti. Hastalıkların yalnızca oluşum aşamalarıyla değil; tedavisiyle, cerrahisiyle, hastada bıraktığı etkiyle birlikte ele alındığı oturumların ardından, katılımcılar epilepsi nöbeti geçiren hastalara acil müdahale, vaka çözme gibi konular hakkında uzmanlardan bilgiler aldı.

Son olarak otizmli Buğra Çankır sunduğu müzik dinletisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. California Üniversitesi’nin yaptığı bir teste göre dünyanın en iyi müzik kulaklarından birine sahip olan ve dünyadaki 664 müzik dehasından biri olarak gösterilen genç müzisyen Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı yetenek sınavını birincilikle kazanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku