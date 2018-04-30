Gazi TÖB’ten Nöroloji Sempozyumu

Gazi Tıp Öğrencileri Birliği (Gazi TÖB) tarafından düzenlenen Carcinos Sempozyumu’nun ikincisi Gazi Üniversitesi ve Gazi Tıp Fakültesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda, Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal’ın danışmanlığında gerçekleşen ve nöroloji konusunun ele alındığı sempozyum büyük ilgi gördü. 400 tıp öğrencisinin katıldığı Carcinos Nöroloji Sempozyumunda alanında uzman öğretim üyeleri öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı. İnsan beyninin işleme mekanizmasına öğrenme, hatırlama, unutma açılarıyla yaklaşarak başlayan oturumlar, nörolojik hastalıkların ele alınmasıyla devam etti. Hastalıkların yalnızca oluşum aşamalarıyla değil; tedavisiyle, cerrahisiyle, hastada bıraktığı etkiyle birlikte ele alındığı oturumların ardından, katılımcılar epilepsi nöbeti geçiren hastalara acil müdahale, vaka çözme gibi konular hakkında uzmanlardan bilgiler aldı.

Son olarak otizmli Buğra Çankır sunduğu müzik dinletisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. California Üniversitesi’nin yaptığı bir teste göre dünyanın en iyi müzik kulaklarından birine sahip olan ve dünyadaki 664 müzik dehasından biri olarak gösterilen genç müzisyen Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı yetenek sınavını birincilikle kazanmıştı.