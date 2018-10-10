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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:32

Gazi Üniversitesi hastanelerinde zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı iddialarını yalanladı

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği, hastanede hayati zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı ve ameliyat yapan doktorlar hakkında soruşturma açılacağı iddialarını yalanladı.

Gazi Üniversitesi hastanelerinde zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı iddialarını yalanladı
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Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği, hastanede hayati zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı ve ameliyat yapan doktorlar hakkında soruşturma açılacağı iddialarını yalanladı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğinden hastanede zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı haberlerine ilişkin açıklama geldi. Başhekimlikten yapılan açıklamada, ’’Son günlerde hastanemizde hayati zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı, hatta durduğu ve ameliyat yapan doktorlara soruşturma açılacağı ile ilgili basında birtakım asılsız haberler yer almaktadır. Son günlerde ilaç, medikal malzeme ve tıbbi cihaz tedarik eden firmaların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının çok üzerinde fiyatlar teklif etmeleri üzerine geçmiştir. Açıklamanın içeriği rutin uygulamalarda olduğu gibi hayati önemi haiz ameliyatların yapılması ve bu çerçevede hayati önem taşıyan malzemelerin alımlarında bir kesinti yapılmaması, diğer işlemler için gerekli olan ihtiyaçların stoklarımızdan karşılanması hususundadır. Hastanemizde halen günde 150’ye yakın ameliyat yapılmaktadır. Haberlere konu edildiği gibi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde ameliyatlar dahil sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir kesinti söz konusu değildir’’ ifadelerine yer verildi.
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