Gazi Üniversitesinden ’Ağız ve Diş Sağlığı Bilim Şenliği’

Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, ’’Ağız ve Diş Sağlığı Bilim Şenliği’’ düzenliyor. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Özmeriç Kurtuluş, ’’Bilimi insanlarda yaygınlaştırmak, ağız diş sağlığıyla ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz’’ dedi.

TÜBİTAK 4007 projesi desteğiyle gerçekleştirilen bilim şenliği halka açık olarak düzenleniyor. Diş fırçası, mikroorganizma gibi kostümler giyen öğrenciler, miniklere uygulamalı olarak ağız sağlığı konusunda bilgilendirme yapıyor. Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumda farkındalığın arıtılmasının amaçlandığı etkinliğin ilk kez düzenlendiğini belirten Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Özmeriç Kurtuluş, ’’Etkinliğimiz TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla düzenledik. Diş hekimliği fakülteleri içinde ilk kez böyle bir şey düzenleniyor. Ağız ve diş sağlığı hastalıklarıyla ilgili toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’Bilimi insanlarda yaygınlaştırmak, ağız diş sağlığıyla ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz’’

Bilimle toplumu bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Kurtuluş, şöyle devam etti:

’’Bilim üniversitede üretilen bir şey ama bilim ve toplumu bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bilimi insanlarda yaygınlaştırmak, ağız diş sağlığıyla ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz. Öncelikli hedef kitlemiz çocuklarımız. Çocuklar gelecek ve atölyelerde ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgiler alacaklar. Değişik deneyler yapacaklar. Yetişkinlerimizden de benzer etkinlikler var. Mikroorganizmaları, hastalığı oluşturan nedenleri tanıtacağız. Daha sonraki yıllarda diğer üniversitelerin de buna katılmasını ümit ediyorum. Daha yaygınlaşmasını ümit ediyorum. Her yıl TÜBİTAK’a bu amaçla başvurmak istiyoruz. Bu sene fakültemizde gerçekleştirdik, daha sonraki yıllarda daha büyük yerlerde, açık havada gerçekleştirmek istiyoruz. Mikrop kıyafetinde, diş fırçası kıyafetinde çocuklarımız emek caddelerinde geziyorlar. Halkımızın ilgisini çekerek fakültemize yönlendirmek amacıyla dolaşıyorlar.’’

’’Ağız sağlığı da genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve ağız sağlığı en temel insan hakkıdır’’

Ebeveynlerin çocuklarını yılda iki kere diş muayenesine götürmeleri gerektiği vurgulayan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Pedodonti Bölümü Doç. Dr. Didem Atabey, ’’Etkinliğimiz 4007 TÜBİTAK destekli. Ağız ve Diş Sağlığı Bilim Şenliği başlığı altında yürütülen, topluma yararlı gerçekleştirilen bir etkinlik. Etkinliğin çocuk atölyesi kısmından ben sorumluyum. Çocuk atölyesi olarak ana başlığımız ’Anne Baba Dişimi Çürütme.’ Çünkü biliyorum ki Türkiye’de dünyanın her yerinde anne babalar tabii ki çocuklarının her açıdan korumaya çalışıyorlar ama ağız diş sağlığı bunun biraz kenarında kalabiliyor. Ağız sağlığı da genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve ağız sağlığı en temel insan hakkıdır. Tabii ki anne babalar bunu biliyor ama fark ettiklerinde iş işten geçmiş oluyor. Biz diyoruz ki anneler babalar çocuklarınızın dişlerini çürütmemek için lütfen onları arabalarınızı muayeneye götürürmüş gibi yılda iki kere muayeneye götürün. Şekerli gıda tüketimini kısıtlayın ve bu alışkanlığı kazandırmaya çok erken yaşta başlayın. Bu amaçlarla bir farkındalık oluşturmak için eğlenceli, deneylerle dolu, yarışmalarla dolu bir şenlik düzenledik. Şenlik 1 gün sürüyor. Devamını da sonraki yıllarda devam ettirmeyi planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’Ağız sağlığımıza dikkat etmek, mikropları tanımak, vücudun mikroplarla etkileşimini bilmek çok önemli’’

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Akça da, ’’Halkımıza yönelik ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme için bilim şenliği düzenledik. Bizim amacımız ağzımızdaki birçok mikroorganizmanın vücut sağlığıyla çok alakalı olduğunu halkımıza bildirmek. Ağaç yaşken eğilir. Öncelikli amacımız çocuklarımızı eğitmek. İleride oluşabilecek ağzı hastalıklarında koruyucu olmak. Çocuklar hastalandığında aileler de bundan çok zarar görüyor. Çocuklar aynı zamanda eğitimlerinden de oluyorlar. Bu yüzden ağız sağlığımıza dikkat etmek, mikropları tanımak, vücudun mikroplarla etkileşimini bilmek çok önemli. Çünkü her yerimizdeler onlar. Aslında biz onların dünyasında yaşıyor gibiyiz. Sayıca bizim hücrelerimizden fazlalar. Sağlıklı büyümek, sağlıklı yaşamak istiyorsak mikroorganizmalarımızı bilip onlardan nasıl korunacağımızı bilmemiz gerekiyor. Biz bu amaçla bir atölye hazırladık. Gelen kişilere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Hem ağız sağlığımızdaki hem bağırsağımız, kalbimiz gibi vücut sistemlerimizin hepsiyle bu mikroorganizmalarla alakalı. Herkesi bu konuda okumaya ve bilinçlenmeye davet ediyorum’’ açıklamalarında bulundu.

’’Herkesin bu konuda çok dikkatli olması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor’’

Diş hekimliğinde çok dikkatli çalışılması ve sterilizasyona çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Akça, fakülte hastanesinde buna harfiyen uyduklarını belirtti. Akça, ’’Ağız patoloji, ağız kanserleriyle ilgili bir bilgilendirme yapılıyor. Bir diğer stantta ilk muayene, ilk teşhis konuluyor. Biz daha çok hastalılarla ilgili, enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Herkesin bu konuda çok dikkatli olması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Diş hekimliği çok dikkatli çalışılması, sterilizasyona, dezenfeksiyona çok dikkat edilmesi gereken alanlardan birisi. Biz de fakültemiz hastanesinde buna harfiyen uyuyoruz ve çok iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz’’ değerlendirmelerinde bulundu.