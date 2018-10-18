Genç girişimciler Fransa’da buluştu

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneğinin proje ortağı olduğu Erasmus+ Gençlik Değişimleri Programı kapsamında Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Romanya ülkelerinden 18-30 yaşlarındaki gençler, Fransa’nın Poitiers kentinde bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneğinin proje ortağı olduğu Erasmus+ Gençlik Değişimleri Programı kapsamında Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Romanya ülkelerinden 18-30 yaşlarındaki gençler, Fransa’nın Poitiers kentinde bir araya geldi.

Fransa Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen “Flirting with Entrepreneurship” isimli projede 25 genç, yaygın ve sargın eğitim metotlarının yer aldığı bir haftalık eğitim programında girişimcilik alanında iyi uygulama örneklerini yerinde inceleme imkanı buldu. Aynı zamanda sosyal içermeyi kapsayan girişimcilik fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençlerin fikirlerini revize edip iş planı oluşturma, liderlik, inisiyatif, sorumluluk duygusu, takım çalışması, yaratıcılık gibi temel kavramlarla girişimcilik becerilerini geliştirme ve yeni proje ortaklıkları kurmaları desteklendi.

Katılımcı ülkelerin katkılarıyla yürütülen Erasmus+ Gençlik Değişimleri Programı ile gençlerin ufkunun genişlediğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, iyi bir eğitim ve iş bulma olanaklarını çeşitlendirmek isteyen gençlerin Erasmus+ programı ile yeni beceriler kazandıklarına vurgu yaptı.