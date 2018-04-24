Gençlik Akademisi yıl sonu etkinliği

Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Pursaklar Belediyesi Gençlik Akademisi yıl sonu etkinliğinde renkli anlar yaşandı. Öğrenciler, bir yıl boyunca öğrendikleri müzikal enstrümanlar ile birbirinden güzel eserler ortaya...

Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Pursaklar Belediyesi Gençlik Akademisi yıl sonu etkinliğinde renkli anlar yaşandı. Öğrenciler, bir yıl boyunca öğrendikleri müzikal enstrümanlar ile birbirinden güzel eserler ortaya koyup, müzik keyfi yaşattı.

Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Pursaklar Belediyesi Gençlik Akademisi yıl sonu etkinliğinde renkli anlar yaşandı. Öğrenciler, bir yıl boyunca çalmayı öğrendikleri müzikal enstrümanlar ile birbirinden güzel eserler ortaya koydu. Okudukları şiirler, türküler ve çaldıkları enstrümanlar ile keyifli bir akşam yaşatan gençleri Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, belediye meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Erçetin ve Seyit Mehmet Gümüş ile çok sayıda davetli izledi.

Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Çocuklarımız, gençlerimiz bir yıl içerisinde Gençlik Akademimizde öğrendiklerini burada sergiliyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerin yetişmesi bizleri mutlu ediyor. Çok sayıda müzikal enstrüman kullanabilen gençler, bugün yetenekleriyle göz doldurdu. Hepsini tebrik ediyorum. Eğitimlerini tamamlayan gençlerimize sertifikalarını da verdik. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Ney üfleyip piyano dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunan gençler, salondaki davetlilerden büyük alkış aldı. Engelli öğrencilerin yaptığı gösteriler ve yetenekleri takdir topladı. Programın sonunda öğrencilere sertifika, öğretmenlere ise plaket verildi.