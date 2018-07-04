ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:23

Gölbaşı Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

Gölbaşı Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okullarına yoğun ilgi gösterildi.Her yıl jimnastik, voleybol, hentbol, basketbol, güreş , tekvando gibi dallarda bir çok sporcu yetiştiren,...

Gölbaşı Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gölbaşı Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okullarına yoğun ilgi gösterildi.

Her yıl jimnastik, voleybol, hentbol, basketbol, güreş , tekvando gibi dallarda bir çok sporcu yetiştiren, yine sporun birçok branşında yerel ve ulusal ölçekte önemli başarılar elde eden Gölbaşı Belediye Spor Kulübü, bu yıl ki yaz okullarında da yeni yıldızlarını yetiştiriyor.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü yaz spor okullarında, Pazartesi Çarşamba, Cuma günleri olmak üzere hafta da üç gün lisanslı Antrenörler

eşliğinde öğrencilere eğitim veriliyor.2, 5 ay sürmesi planlanan yaz okulları, Gölbaşı Spor tesislerinin yanı sıra Bezirhane Mahallesi TOKİ’de de devam ediyor.

Duruay: “Tüm gençlerimizi yaz okullarına bekliyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Gölbaşılı gençlerimizin yaz okullarımıza gösterdiği, ilgiden dolayı oldukça memnunuz. Amacımız gençlerimizi yaz spor okullarımıza teşvik ederek yaz tatilinde, spor yapmalarını, ayrıca öğrencilerin yaz aylarında, keyifli eğlenceli ve fiziksel gelişmeleri açısından, verimli bir dönem geçirmelerini, sağlamaktır“ dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku