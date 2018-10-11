Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinden “izinsiz afiş denetimi”

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde çevre denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, kamuya ait alanlara izinsiz olarak asılan ve görüntü kirliliğine yol açan levha, tabela, afiş, pankart, ilan,...

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde çevre denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, kamuya ait alanlara izinsiz olarak asılan ve görüntü kirliliğine yol açan levha, tabela, afiş, pankart, ilan, reklam afişlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Çevre kirliliğine neden olan tanıtım afişlerine ilişkin firma sahipleri de uyarıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “İlçemizde görüntü kirliliği oluşturan gelişigüzel asılmış levha, tabela, afiş, pankart, ilan unsurları Zabıta ekiplerimiz tarafından kaldırılmakta, çevre kirliliğine neden olan kişi ve firmalar hakkında gerekli yasal işlem yapılmaktadır” dedi.

Bütün vatandaşların çevre kirliliği konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Duruay, “Kirlilik sadece çöp kirliliği ile sınırlı değildir. Gürültü ve kentin estetik görünümünü bozan her şey bir kirliliktir. Vatandaşlarımız, Gölbaşımızın estetik görünümünü bozan izinsiz tanıtım broşürlerini belediyemiz zabıta birimine şikayet edebilirler” dedi.