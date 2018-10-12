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12 Ekim 2018 Cuma 16:35

Gölbaşı Belediyesinden engellilere yönelik meslek edinme kursları

Gölbaşı Belediyesi engellilere yönelik meslek edinme kursları açıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya, onlara yönelik eğitim ve yetenek kursları düzenlemeye devam ediyoruz"...

Gölbaşı Belediyesinden engellilere yönelik meslek edinme kursları
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Gölbaşı Belediyesi engellilere yönelik meslek edinme kursları açıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya, onlara yönelik eğitim ve yetenek kursları düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi yeniden yapılan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi modern tam donanımlı dersliklerinde işaret dili, halk müziği, sanat müziği, takı tasarım, bilgisayar ve muhasebe kursları açıyor. Başvuruların Zübeyde Hanım Kültür Merkezine yapılacağı kurslar haftanın her günü yapılacak. Gölbaşı Belediyesinin engellilere yönelik açmış olduğu kurslardan işaret dili, halk müziği ve sanat müziği kurslarını Gölbaşı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile ortak açarken, bilgisayar kullanım kursu ve bilgisayar destekli muhasebe meslek edindirme kurslarını ise İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü ile ortak açıyor. İŞKUR İl Müdürlüğü ile açılan kurslara katılan kursiyerlerin SGK’ları İŞKUR tarafından yatırılırken, kursiyerlere günlük 35 TL de ücret ödeniyor.

"Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya, onlara yönelik eğitim ve yetenek kursları devam ediyoruz" diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya, onlara yönelik eğitim ve yetenek kursları devam ediyoruz. Onların daha fazla sosyalleşmesi için meslek edindirmeye, ekonomik özgürlüklerini kazandırmaya çalışıyoruz. Onlar için imkanlarımız dahilinde her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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