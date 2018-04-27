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27 Nisan 2018 Cuma 16:09

Gölbaşılı gençler usta ozanların türküleriyle coştu

Gölbaşı Belediyesinin ’Gençlerimiz Ozanlarını Tanıyor’ programıyla Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Mahzuni Şerif, Celal Güzelses ve Aşık Veysel’in türküleri gençlere tanıtıldı. Programda usta ozanların hayatlarından kesitler sunuldu.Gölbaşı...

Gölbaşılı gençler usta ozanların türküleriyle coştu
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Gölbaşı Belediyesinin ’Gençlerimiz Ozanlarını Tanıyor’ programıyla Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Mahzuni Şerif, Celal Güzelses ve Aşık Veysel’in türküleri gençlere tanıtıldı. Programda usta ozanların hayatlarından kesitler sunuldu.

Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi’nde iki gün boyunca devam eden programa bin 500 civarında 11 ve 12. sınıf öğrencisi katıldı. Sınav stresinden uzaklaştıkları müzik şöleninde öğrenciler türkülerle coştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, gençlerle usta ozanları buluşturan ’Gençlerimiz Ozanlarını Tanıyor’ programına ilişkin olarak, “Anadolumuzu türküleriyle mayalayan usta ozanlarımızın unutulmaz eserlerini gençlerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Eserleri ile Anadolu’nun sevincini, hüznünü, gamını en güzel şekilde aktaran usta ozanlarımız milli kültürümüzün de taşıyıcı unsurları olmuşlardır. Gençlerimiz ozanlarımızı ve onların eserlerini tanıdıkları sürece ’bizi biz yapan değerleri’ daha iyi tanıyacaklardır. Bu program vesilesiyle bir kez daha hayatını kaybeden ozanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
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