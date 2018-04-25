ANKARA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32

Gölbaşı’nda uyuşturucuya geçit yok

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan 2 kişi gözaltına alındı.

Gölbaşı'nda uyuşturucuya geçit yok
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şafak ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde meydana gelen iki ayrı olayda hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma olaylarından gözaltına alınan B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir benzin istasyonunda durumundan şüphelenilen A.L. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise sigara paketi içerisine gizlenmiş esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
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