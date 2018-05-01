Gönüllü öğrencilerden köy okulunda İngilizce eğitimi

Nesibe Aydın Anadolu Lisesinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nın 12. sınıf öğrencilerinden bir grup gönüllü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde, Kasım ayının ilk haftasından itibaren her hafta İngilizce...

Nesibe Aydın Anadolu Lisesinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nın 12. sınıf öğrencilerinden bir grup gönüllü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde, Kasım ayının ilk haftasından itibaren her hafta İngilizce eğitim vermek için Taşpınar Köyü İlköğretim Okuluna gitti.

19 MF ve TM öğrencilerinden oluşan 6 karma grup dönüşümlü olarak her cumartesi günü eğitim vermek için İngilizce öğretmenleri Çiğdem F. Genç’in liderliğinde Taşpınar Köyü İlköğretim Okuluna gitti. Projenin, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na katılan öğrencilerinden talep ettiği toplum hizmetini yapmanın dışında hem Nesibe Aydın öğrencilerine hem de Taşpınar Köyü İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere birçok faydasının olduğu belirtildi. Taşpınar Köyü İlköğretim Okuluna giden öğrenciler hem kendilerine sunulan fırsatların hem de kısa bir süre için olsa bile öğretmen olmanın getirdiği zorlukların ve mutlulukların farkına vardı.

İlk günden beri çok aktif bir şekilde eğitime başlanan projede ilk haftalardan ‘Present Simple’ gibi basit bir konuya giriş yapılırken, sadece birkaç hafta sonra eğitim alan öğrenciler ‘Present Continuous’ çekimini kullanarak hobilerinden ve sevdikleri yiyecek ve içeceklerden akıcı bir şekilde bahsedebilecek hale gelindi. Kısa sürede gösterilen ilerleme hem Nesibe Aydın öğrencilerini hem de Taşpınar Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerini motive etti.