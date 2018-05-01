ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 09:14

Gönüllü öğrencilerden köy okulunda İngilizce eğitimi

Nesibe Aydın Anadolu Lisesinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nın 12. sınıf öğrencilerinden bir grup gönüllü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde, Kasım ayının ilk haftasından itibaren her hafta İngilizce...

Gönüllü öğrencilerden köy okulunda İngilizce eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Nesibe Aydın Anadolu Lisesinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nın 12. sınıf öğrencilerinden bir grup gönüllü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde, Kasım ayının ilk haftasından itibaren her hafta İngilizce eğitim vermek için Taşpınar Köyü İlköğretim Okuluna gitti.

19 MF ve TM öğrencilerinden oluşan 6 karma grup dönüşümlü olarak her cumartesi günü eğitim vermek için İngilizce öğretmenleri Çiğdem F. Genç’in liderliğinde Taşpınar Köyü İlköğretim Okuluna gitti. Projenin, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na katılan öğrencilerinden talep ettiği toplum hizmetini yapmanın dışında hem Nesibe Aydın öğrencilerine hem de Taşpınar Köyü İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere birçok faydasının olduğu belirtildi. Taşpınar Köyü İlköğretim Okuluna giden öğrenciler hem kendilerine sunulan fırsatların hem de kısa bir süre için olsa bile öğretmen olmanın getirdiği zorlukların ve mutlulukların farkına vardı.

İlk günden beri çok aktif bir şekilde eğitime başlanan projede ilk haftalardan ‘Present Simple’ gibi basit bir konuya giriş yapılırken, sadece birkaç hafta sonra eğitim alan öğrenciler ‘Present Continuous’ çekimini kullanarak hobilerinden ve sevdikleri yiyecek ve içeceklerden akıcı bir şekilde bahsedebilecek hale gelindi. Kısa sürede gösterilen ilerleme hem Nesibe Aydın öğrencilerini hem de Taşpınar Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerini motive etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku