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06 Ekim 2018 Cumartesi 10:59

Gündem Yenimahalle Toplantısı’nda “Yenimahalle’de Kadın Olmak” konuşuldu

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen Gündem Yenimahalle toplantılarının 6’ncısı “Kadın” teması ile yapıldı.Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen Gündem Yenimahalle...

Gündem Yenimahalle Toplantısı'nda 'Yenimahalle'de Kadın Olmak” konuşuldu
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Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen Gündem Yenimahalle toplantılarının 6’ncısı “Kadın” teması ile yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen Gündem Yenimahalle toplantılarının 6’ncısı “Kadın” başlığı altında Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

Oturum Başkanlığı’nı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülşen Sucu İnal’ın yaptığı “Yenimahalle’de Kadın Olmak” konulu panelde; Yenimahalle Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nden Dicle Maybek, Yenimahalle Belediyesi AB Proje Koordinatörü Merve Şimşek ve Çankaya Belediyesinden Didem Tayfur kadın olmanın zorluklarını gözler önüne sererken yapılması gerekenler ve sıkıtılar karşısında başvurulacak yollar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Şiddet var, şikayet yok

Kadınların büyük çoğunluğunun ciddi anlamda şiddete maruz kalmasına rağmen hiçbir şikayette bulunmadığı ve destek almadığından yakınan Dicle Maybek, Kadın Danışma Merkezleri ve sığınma evlerinin önemini anlattı. Maybek, “Türkiye genelinde evlenmiş kadınların yüzde 36’sı fiziksel şiddete, yüzde 44’ü duygusal şiddete, yüzde 30’u ekonomik şiddete, yüzde 12’si de cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Durum buyken bu kadınların büyük bir çoğunluğunun maruz kaldığı şiddet nedeniyle herhangi bir resmi merciye başvurmadığı tespit edilmiştir. Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınma evinde 3 yılda 800’ün üzerinde kadına, 600’ün üzerinde çocuğa hizmet verildi. Kadınlarımız kaderine boyun eğmesin. Bu konuda ciddi hizmet veren kadın platformları, devletin ilgili mercileri, kurumların danışma merkezleri ve sığınma evlerinden destek alın” dedi.

Yenimahalle çalışanlarının yüzde 55’i kadın

Yenimahalle Belediyesi çalışanlarının yüzde 55’inin kadın personel olduğunu vurgulayan Merve Şimşek ise Yenimahalle’de yapılan kadın hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Panelin ardından Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen KİHEP Eğitimlerine katılan 50 kadına sertifikaları verilirken Kadın Meclisi tarafından hazırlanan Kadın Hakları el kitapçığı katılımcılara dağıtıldı.
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